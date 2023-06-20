Король Чарльз і королева Камілла прибули на перший Royal Ascot після коронації

Чарльз і Камілла ніжно вітають членів родини на Royal Ascot.

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Король Чарльз і королева Камілла прийшли в піднесеному настрої, з любов'ю вітаючи членів своєї сім'ї на їхньому першому Королівському Аскоті після коронації. Про це пише Daily Mail.

Пара прибула на захід у кареті, запряженій кіньми, з герцогом і герцогинею Веллінгтонськими.

Для щорічного спортивного заходу в Беркширі 74-річний монарх обрав традиційний сірий костюм. Поряд із двобортним жилетом король одягнув світло-рожеву краватку, нагрудну хустку з блакитним візерунком і був у чорному циліндрі.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

75-річна королева мала невимушений вигляд у елегантній кремовій сукні-пальті, відповідному капелюсі та рукавичках. Вишукана королівська особа уклала своє волосся фірмовою укладкою та обрала пару перлинних сережок. Туфлі молочного кольору та відповідний клатч завершили ансамбль Камілли.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

До пари приєдналися інші члени королівської родини, у тому числі принцеса Анна, Зара та Майк Тіндалл, принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли Аннабель Елліот, яка нещодавно овдовіла.

Нагадаємо, королівські перегони Royal Ascot включають п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У перегонах беруть участь і коні з королівської стайні. Призовий фонд Royal Ascot-2019 становив 4 мільйони фунтів.

Також Фокус писав, що онука королеви Єлизавети насолоджується першим днем ​​Royal Ascot у сукні за 30 тисяч гривень.