Онука королеви Єлизавети насолоджується першим днем ​​Royal Ascot у сукні за 30 тисяч гривень

Зара та Майк Тіндалл у стильних образах прибули на Royal Ascot.

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Сьогодні, 20 червня, у Великій Британії почалися знамениті стрибки в Аскоті. І крім того, що всі переживатимуть за фаворитів, це, як відомо, головна світська подія Великобританії, на якій селебриті та члени королівської родини показують свої екстравагантні капелюшки та стильні вбрання. Зара та Майк Тіндалл були серед глядачів, які прибули у перший день стрибків. Про це пише Daily Mail.

Дочка принцеси Анни з цієї нагоди обрала блідо-зелену сукню міді Cecilia із квітковим принтом від Leo Lin вартістю 30 тисяч гривень. Родзинкою образу став солом'яний канотьє з блідо-рожевою стрічкою. 42-річна Тіндалл доповнила елегантний образ клатчем тілесного кольору та туфлями Sauvreign, прикрашеними золотим коштовним камінням та її ініціалами на підошві.

Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Тим часом її 44-річний чоловік Майк Тіндалл вибрав традиційний одяг, одягнувши циліндр і фрак, жилет і сірі штани в тонку смужку, а на лацкані він мав кремову троянду.

Зара і Майк Тіндалл Фото: Getty Images

Нагадаємо, королівські стрибки Royal Ascot включають п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У стрибках беруть участь і коні з королівської стайні. Призовий фонд Royal Ascot-2019 становив 4 мільйони фунтів.

Потрапити на захід можуть усі охочі. Головне – пройти дрес-код. Мінімальна вартість квитка на Royal Ascot – 21 фунт. Щороку захід відвідують у середньому півмільйона людей.

І для Зари стрибки становлять особливий інтерес, адже вона, як і її бабуся і мати, обожнює коней та кінний спорт.

Також Фокус писав, що Зара Тіндал показав квітковий капелюшок, в якому з'явиться на стрибках в Аскоті.