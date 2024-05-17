Принц Вільям "заважає" Гаррі та королю Чарльзу примиритися, — ЗМІ

Принц Гаррі практично не бачиться зі своїми родичами. Навіть відвідуючи Лондон, він не зміг зустрітися з онкохворим батьком чи старшим братом.

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Принц Вільям "заважає" принцу Гаррі та королю Чарльзу ІІІ примиритися, стверджує подруга королеви Камілли. Про це пише Daily Telegraph.

Принц Уельський нібито не хоче, щоб його менший брат та батько знайшли спільну мову.

Журналістка Петронелла Ваятт, подруга королеви Камілли з 18-річного віку, звинуватила майбутнього монарха в небажанні миритися з Гаррі.

Ваятт розповіла, що "колишній службовець палацу", який працював з дітьми покійної принцеси Діани, сказав їй: "Існує суспільна помилкова думка про Вільяма та Гаррі. Саме Вільям часто був важким, і саме Вільям заважає своєму батькові належним чином помиритися з Гаррі".

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Принц Гаррі стає все більш віддалений від сім’ї після того, як з дружиною Меган Маркл склали королівські обов’язки та переїхали до США у 2020 році.

Герцог Сассекський навіть не бачив нікого з членів своєї родини, коли на початку травня 2024 року був у Лондоні на святкуванні 10-ї річниці Ігор Нескорених.

Останній раз Гаррі бачив батька в лютому, коли прилетів до Великої Британії після того, як дізнався про рак короля. Втім, зустріч була дуже коротка, а згодом герцог навіть залишився на ніч у готелі, а не в одній з численних резиденцій.

Тим часом інсайдер стверджує, що натягнуті стосунки британського суверена та його меншого спадкоємця саме через скандальні мемуари останнього та погане ставлення до королеви Камілли.

"Він змусив Чарльза зробити вибір, що було дуже безглуздо, тому що вони з Каміллою вибрали одне одного давно", — розповіло джерело.

Король Чарльз та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ прийняв серйозне рішення забезпечити спокій Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про побічний ефект лікування раку короля Чарльза ІІІ.