Стало відомо, чому Кейт Міддлтон та принц Вільям ледь не посварилися на весіллі в Йорданії

Між королівським подружжям виникла напруга.

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Принц Вільям просив Кейт Міддлтон швидше рухатися на весіллі в Йорданії. Про це пише Express.

Дружина майбутнього короля Великобританії, судячи з усього, рухалася надто повільно для нього на йорданському королівському весіллі на початку червня 2023.

40-річний принц Уельський нібито сказав своїй коханій "Чоп-чоп", коли вона знайшла час, щоб поговорити з молодятами.

1 червня 2023 син короля Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон відвідали розкішне весілля спадкоємного принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви Алсейф.

"Чоловіки, не робіть цього — не робіть цього. Вільям сказав Кейт, щоб вона "поспішала", коли вона розмовляла з нареченою", – пояснив редактор Marie Claire royals.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на весіллі в Йорданії

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс повторила думки подкастера, розповівши Express, що батько трьох виглядав "грубим" і "нетерплячим" під час інциденту на весіллі.

Вона зазначила: "Хоча він явно перейшов від зустрічі з нареченим і нареченою, Кейт стоїть і розмовляє з нареченою в жвавій і дуже дружній манері".

Кейт Міддлтон у Йорданії

Після церемонії Міддлтон і Вільям поспілкувалися з молодятами, перш ніж вирушити на зустріч з іншими гостями в палаці Захран у столиці Йорданії Аммані.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям вирушили на весілля принца Хусейна.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на весіллі в Йорданії.