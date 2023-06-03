Кейт Міддлтон одягла улюблені сережки королеви Єлизавети ІІ на весілля йорданського принца (фото)

Особливий аксесуар покійній королеві подарували її батьки на весілля з принцом Філіпом.

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Кейт Міддлтон відвідала весілля йорданського кронпринца Хусейна в сережках покійної королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Vogue.

Дружина принца Вільяма носила дві особливі прикраси з королівського спадку на бенкеті йорданських монархів — тіару принцеси Діани Queen Mary’s Lover's Knot і сережки королеви Єлизавети ІІ Greville Chandelier.

Тіара Queen Mary’s Lover’s Knot з діамантами та перлами була серед улюблених покійної матері принца Вільяма. Момент із королівським аксесуаром також став першим випадком, коли Кейт одягла тіару за кордоном, оскільки раніше вона демонструвала головний убір лише на заходах у Великобританії.

Образ Кейт Міддлтон на весіллі в Йорданії

Тим часом діамантові та платинові сережки Greville Chandelier доповнювали блискучий головний убір і стали даниною памʼяті покійній королеві Єлизаветі ІІ, яка пішла із життя у вересні 2022 року.

Образ Кейт Міддлтон на весіллі в Йорданії

Бабуся принца Вільяма отримала сережки-люстри як весільний подарунок від своїх батьків, короля Георга VI і королеви-матері, коли вона вийшла заміж за принца Філіпа в 1947 році.

"Майже одразу сережки стали улюбленими коштовностями принцеси, особливо після того, як вона зійшла на трон у 1952 році", — зазначає The Court Jeweler.

Коли принцеса Уельська одягла сережки Greville на весільний банкет у Йорданії, це була свого роду "премʼєра", оскільки раніше вона не носила їх на публіці.

Королева Єлизавета ІІ у 1983 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, хто з представників сучасних монархій відвідав весілля кронпринца Хусейна.

Також Фокус детальніше писав про образ Кейт Міддлтон на весільному банкеті в Йорданії.