Кейт Міддлтон відвідала весільний банкет принца Хусейна у легендарній тіарі принцеси Діани

Дружина принца Вільяма не вперше вибирає блискучі рожеві ансамблі.

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Принц і принцеса Уельські відвідали весільний банкет спадкового принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль Саїф. Кейт змінила свою сукню від Elie Saab, в якій була на церемонії одруження, на вечірнє вбрання – не менш розкішне рожеве плаття з паєтками від улюбленого дизайнера Jenny Packham, пише Hello.

Сукню Кетрін доповнила тіарою "Вузлики кохання" з діамантами та перлами, яку колись часто носила її покійна свекруха Діана. У 1913 році кембриджську тіару "Вузлики кохання" створили для королеви Марії, дружини Георга V. Прикрасу успадкувала її онука Єлизавета II. У 1981 році її величність вручила головний убір принцесі Діані як подарунок на весілля з принцом Чарльзом. Вперше Діана одягла "Вузлики кохання" у листопаді 1981 року на церемонію відкриття парламенту. Надалі принцеса одягала тіару на численні заходи у Британії та за кордоном. Після розлучення з принцом Чарльзом у 1996 році Діана повернула її Єлизаветі II.

Як старший член королівської родини принцеса Уельська одягла свої ордени, зокрема зірку GCVO та синій пояс.

Серед гостей бенкету була і принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. На церемонії Беатріс була в красивій сукні від Needle & Thread, а ввечері переодяглася у яскраве вбрання з рифленими рукавами від Reem Acra. Вперше після весілля 2020 року принцеса помічена в тіарі York Tiara. Це коштовність у вигляді діамантового сувоі у формі квітки, розроблена Garrard. Вважалося, що це подарунок родичів Сари, королеви та покійного герцога Единбурзького, на її весілля з принцом Ендрю у 1986 році.

Щодо Раджви Аль Саїф, то для банкету вона теж переодяглася. Якщо на весіллі вона виглядала неймовірно у сукні Elie Saab та новій діамантовій тіарі, то на вечір Раджва обрала сукню від Dolce & Gabbana з білими рукавичками.

Раніше Фокус писав, що серед гостей на весіллі принца Хусейна помічені мати та сестра Кейт Міддлтон. Піппа була зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюз.