Кейт Миддлтон надела любимые серьги королевы Елизаветы II на свадьбу иорданского принца (фото)

Особый аксессуар покойной королеве подарили ее родители на свадьбу с принцем Филиппом.

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Кейт Миддлтон посетила свадьбу иорданского кронпринца Хусейна в серьгах покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Vogue.

Жена принца Уильяма носила два особых украшения из королевского наследия на пиру иорданских монархов — тиару принцессы Дианы Queen Mary's Lover's Knot и серьги королевы Елизаветы II Greville Chandelier.

Тиара Queen Mary's Lover's Knot с бриллиантами и жемчугом была среди любимых покойной матери принца Уильяма. Момент с королевским аксессуаром также стал первым случаем, когда Кейт надела тиару за границей, поскольку раньше она демонстрировала головной убор только на мероприятиях в Великобритании.

Образ Кейт Миддлтон на свадьбе в Иордании

Тем временем бриллиантовые и платиновые серьги Greville Chandelier дополняли блестящий головной убор и стали данью памяти покойной королеве Елизавете II, ушедшей из жизни в сентябре 2022 года.

Образ Кейт Миддлтон на свадьбе в Иордании

Бабушка принца Уильяма получила серьги-люстры в качестве свадебного подарка от своих родителей, короля Георга VI и королевы-матери, когда она вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году.

"Почти сразу серьги стали любимыми драгоценностями принцессы, особенно после того, как она сошла на трон в 1952 году", — отмечает The Court Jeweler.

Когда принцесса Уэльская надела серьги Greville на свадебный пир в Иордании, это была своего рода "премьера", поскольку раньше она не носила их на публике.

Королева Елизавета ІІ в 1983 году Фото: Getty Images

Напомним, кто из представителей современных монархий посетил свадьбу кронпринца Хусейна.

Также Фокус подробнее писал об образе Кейт Миддлтон на свадебном банкете в Иордании.