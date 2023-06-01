Кейт Міддлтон і принц Вільям полетіли в Йорданію на королівське весілля

Поява пари на весіллі стане несподіванкою для королівських шанувальників.

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Принц і принцеса Уельські стануть почесними гостями на весіллі принца Йорданії Хусейна та його нареченої Раджви Аль Саїф, яке заплановано на 1 червня. Літак пари вилетів із аеропорту Норфолка вранці 31 травня і в другій половині дня прибув у Йорданію, повідомляє Hello.

Британська королівська родина не підтвердила, хто буде гостями на весіллі принца Хусейна та Раджви Аль Саїф, тому присутність пари стане несподіванкою для королівських шанувальників.

Це також перший великий міжнародний королівський захід, який відвідують принц Вільям і Кейт. У минулому тодішня графиня Вессекська та принц Едуард були присутні на кількох королівських весіллях: у спадкової принцеси Швеції Вікторії у 2010 році та князя Альбера та княгині Шарлін у Монако у 2011-му.

Діти Кейт і Вільяма залишилися у Віндзорі.

Крім Уельсів, до Йорданії почали прибувати багато інших гостей, зокрема королева Максіма та її дочка, принцеса Катаріна, а також перша леді Джилл Байден, яка прилетіла зі своєю дочкою Ешлі Байден. Серед інших гостей — японські принцеси Хісакоа та Цугуко, а також Їхні Королівські Високості спадковий принц Фредерік і спадкова принцеса Данії Мері.

Спадковий принц Хусейн і Раджва Аль Саїф одружаться на ісламській церемонії, відомій як "катб ктаб", у саду палацу Захран в Аммані, Йорданія. На весіллі будуть присутні близько 140 гостей.

Королева Ранія та Раджва Аль Саїф

Потім молодята вирушать із палацу Захран до палацу Аль-Хусейнія в процесії, відомій як Червоний кортеж. Та відбудеться весільний прийом, де будуть присутні понад 1700 гостей.

Після основного прийому в палаці Аль-Хусейнія відбудеться весільний бенкет, у якому візьмуть участь члени королівської хашимітської сім'ї, глави іноземних і арабських держав, високопосадовці.

Заручини пари відбулися в серпні 2022 року

У палаці кажуть, що банкет "поєднує формальності й дипломатичні аспекти державного банкету з радісним святкуванням і традиціями весільної церемонії".

Раніше Фокус писав, що королева Ранія показала фото з весілля своєї дочки.