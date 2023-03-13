Королева Йорданії Ранія показала перші фото з весілля своєї дочки

Серед гостей весілля була перша леді Єгипту Ентіссар ас-Сісі.

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У Йорданії відбулося одне з найгучніших і найочікуваніших весіль року: король Абдалла II і королева Ранія видали заміж свою 26-річну дочку, принцесу Іман, за венесуельського підприємця Джаміля Олександра Терміотіса. Фотографіями новоспечена теща поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Церемонія одруження відбулася в Королівському палаці у житловому районі Дабук на заході Аммана в присутності принців і принцес, а також гостей, близьких до королівської родини, включаючи першу леді Єгипту Ентіссар ас-Сісі.

Наречена мала дивовижний вигляд у розкішній весільній сукні з мереживним оздобленням, високим вирізом, довгими рукавами та безліччю чудових мереживних деталей. На голові принцеса мала діамантову тіару. Дочка королеви все ж таки одягла цю коштовність, тоді як її мати свого часу виходила заміж без тіари.

Церемонію транслювали в прямому ефірі через Jordan TV News, на превелике задоволення королівських шанувальників.

Іман — друга дитина, яка народилася в Абдулли та Ранії, які одружені з 1993 року. Вона має старшого брата, спадкового принца Хусейна, 28 років, і молодших братів і сестер, принцес Сальму, 22 років, і принца Хаша, 18 років.

Її чоловік — грек за походженням, який народився в столиці Венесуели Каракасі у 1994 році. 29-річний Терміотіс має ступінь бакалавра ділового адміністрування Університету Флориди в США. Він працював співзасновником і партнером у фінансовій компанії Outbound Ventures і зараз проживає в Нью-Йорку.

Весілля Іман — перше з двох великих сімейних урочистостей цього року. 1 червня її старший брат одружується з Раджве Аль Саїф, саудівською архітекторкою та молодшою дочкою саудівського бізнесмена Халеда Аль Саїфа. Про заручини пари оголосив королівський двір 17 серпня минулого року.

Раніше Фокус писав, що королева Ранія показала тіару, в якій її дочка вийде заміж.