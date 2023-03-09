Королева Ранія показала, в якій тіарі її дочка може вийти заміж 12 березня

Цього року в королівській родині Йорданії два весілля.

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12 березня принцеса Іман, друга дитина короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії, виходить заміж за 28-річного венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса, і на честь цього її мати поділилася кількома зворушливими постами, присвяченими дочці. Вона показала архівні кадри, починаючи від народження Іман і закінчуючи фото, де дівчина позує в діамантовій тіарі, в якій, як припускає багато хто, вона й піде під вінець.

Також у соцмережі є фото й відео, зроблені на передвесільній вечірці принцеси.

"Уперше, коли я взяла на руки свою дівчинку, я знала, що моє життя ніколи не буде колишнім. Через тиждень вона буде нареченою. Моя дорога Іман, я так рада за тебе й так пишаюся, що ти є", — написала Ранія.

Згадану тіару королева багато разів носила на різних заходах, включаючи державний бенкет, влаштований покійними королевою Єлизаветою II та принцом Філіппом у шотландському замку Балморал у 2001 році. Через два дні королівська особа знову одягла діамантову тіару, коли Абдалла та Ранія влаштували банкет на честь повернення.

У цій тіарі принцеса Іман може піти під вінець Фото: Queen Rania Al Abdullah

Тіара складається з жорстких трикутних ромбоподібних оправ зі вставленими в них діамантовими квітами. Оправу носять навколо потилиці, і ця конструкція вказує на те, що спочатку ця прикраса була намистом.

Чи одягне тіару Іман, поки невідомо. Проте всі державні телеканали та ЗМІ вже в передчутті весілля, яке обіцяє стати одним із найрозкішніших і найгучніших світських урочистостей року.

Йорданська принцеса та її майбутній чоловік оголосили про свої заручини в липні 2022 року. Щоб відзначити цю подію, королева завантажила фотографію зарученої пари в Instagram разом із підписом: "Вітаю, моя люба Іман. Твоя посмішка завжди була подарунком любові, яким я дорожила з дня твого народження. Бажаю тобі та Джамілю життя, наповненого любов'ю та сміхом!"

Брат принцеси, спадкоємець Хусейн, також привітав пару в соціальних мережах. "Нехай благословить вас Бог і поєднає вас у добрі, дасть Бог, — написав він. — Вітаю із заручинами мою дорогу сестру Іман і брата Джаміля. Бажаю вам щасливого спільного життя".

Принцеса Іман і її наречений Джиммі Терміотіс

Це буде не єдине королівське весілля в Йорданії цього року. Спаджковий принц Хусейн скаже "так" Раджві Аль Саїф 1 червня 2023 року. Ця дата має велике значення для пари, тому що батьки майбутнього короля Йорданії, король Абдалла II та королева Ранія, того ж місяця відзначать 30-річчя весілля.

Раніше Фокус писав, що королева Ранія була серед тих, хто заступився за Кейт Міддлтон після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі, де автор не в дуже гарному світлі згадав принцесу Уельську.