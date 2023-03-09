Королева Рания показала, в какой тиаре ее дочь может выйти замуж 12 марта

В этом году в королевской семье Иордании – две свадьбы.

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12 марта принцесса Иман – второй ребенок короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании – выходит замуж за 28-летнего венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса, и по этому поводу ее мать поделилась несколькими трогательными постами, посвященными дочери. Она показала архивные кадры, начиная от рождения Иман и заканчивая фото, где девушка позирует в бриллиантовой тиаре, в которой, как предполагают многие, она и пойдет под венец.

Также в соцсети есть фото и видео, сделанные на предсвадебной вечеринке принцессы.

"В первый раз, когда я взяла на руки свою девочку, я знала, что моя жизнь никогда не будет прежней. Через неделю она будет невестой. Моя драгоценная Иман, я так рада за тебя и так горжусь, что ты есть", – написала Рания.

Упомянутую тиару королева много раз носила на разных мероприятиях, включая государственный банкет, устроенный покойными королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в шотландском замке Балморал в 2001 году. Два дня спустя королевская особа снова надела бриллиантовую тиару, когда Абдалла и Рания устроили банкет в честь возвращения.

В этой тиаре принцесса Иман может пойти под венец Фото: Queen Rania Al Abdullah

Тиара состоит из жестких треугольных ромбовидных оправ с вставленными в них бриллиантовыми цветами. Оправа носится обернутой вокруг затылка, и эта конструкция указывает на то, что изначально это украшение было ожерельем.

Наденет ли тиару Иман, пока неизвестно. Однако все государственные телеканалы и СМИ уже в предвкушении свадьбы, которая обещает стать одним из самых роскошных и громких светских торжеств года.

Иорданская принцесса и ее будущий муж объявили о своей помолвке в июле 2022 года. Чтобы отметить это событие, королева загрузила фотографию помолвленной пары в Instagram вместе с подписью: "Поздравляю, моя дорогая Иман. Твоя улыбка всегда была подарком любви, которым я дорожил со дня твоего рождения. Желаю тебе и Джамилю жизни, наполненной любовью и смехом!"

Брат принцессы, наследный принц Хусейн, также поздравил пару в социальных сетях. "Да благословит вас Бог и соединит вас в добре, даст Бог", — написал он. "Поздравляю с помолвкой мою дорогую сестру Иман и брата Джамиля. Желаю вам счастливой совместной жизни".

Принцесса Иман и ее жених Джимми Термиотис

Это будет не единственная королевская свадьба Иордании в этом году. Наследный принц Хусейн скажет "Да" Раджве Аль Саиф 1 июня 2023 года. Эта дата имеет большое значение для пары, потому что родители будущего короля Иордании, король Абдалла II и королева Рания, в том же месяце отметят 30-летие свадьбы.

Ранее Фокус писал, что королева Рания была в числе тех, кто вступился за Кейт Миддлтон после выхода скандальных мемуаров принца Гарри, где автор не в совсем лестном свете упомянул принцессу Уэльскую.