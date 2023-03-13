Королева Иордании Рания показала первые фото со свадьбы своей дочери

Среди гостей свадьбі біла и первая леди Египта Энтиссар ас-Сиси.

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В Иордании состоялась одна из самых громких и ожидаемых свадеб года: король Абдалла II и королева Рания выдали замуж свою 26-летнюю дочь, принцессу Иман, за венесуэльского предпринимателя Джамиля Александра Термиотиса. Фотографиями новоиспеченная теща поделилась на своей странице в Instagram.

Церемония бракосочетания состоялась в Королевском дворце в жилом районе Дабук на западе Аммана в присутствии принцев и принцесс, а также гостей, близких к королевской семье, включая первую леди Египта Энтиссар ас-Сиси.

Невеста выглядела умопомрачительно в роскошном свадебном платье с кружевной отделкой, высоким вырезом, длинными рукавами и множеством великолепных кружевных деталей. На голове у принцессы была бриллиантовая тиара. Дочь королевы все же надела эту драгоценность, в то время как ее мать в свое время выходила замуж без тиары.

Церемония транслировалась в прямом эфире через Jordan TV News, к большому удовольствию королевских поклонников.

Иман – второй ребенок, родившийся у Абдуллы и Рании, которые женаты с 1993 года. У нее есть старший брат, наследный принц Хусейн, 28 лет, и младшие братья и сестры, принцесса Сальма, 22 года, и принц Хашем, 18 лет.

Ее муж – грек по происхождению, родившийся в столице Венесуэлы Каракасе в 1994 году. 29-летний Термиотис имеет степень бакалавра делового администрирования Университета Флориды в США. Он работал соучредителем и партнером в финансовой компании Outbound Ventures и в настоящее время проживает в Нью-Йорке.

Свадьба Иман – первое из двух больших семейных торжеств в этом году. 1 июня ее старший брат женится на Раджве Аль Саиф, саудовском архитекторе и младшей дочери саудовского бизнесмена Халеда Аль Саифа. О помолвке пары объявил королевский двор 17 августа прошлого года.

Ранее Фокус писал, что королева Рания показала тиару, в которой ее дочь выйдет замуж.