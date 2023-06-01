Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели в Иорданию на королевскую свадьбу

Появление пары на свадьбе станет неожиданностью для королевских поклонников.

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Принц и принцесса Уэльские станут почетными гостями на свадьбе принца Иордании Хусейна и его невесты Раджвы Аль Саиф, которая запланирована на 1 июня. Самолет пары вылетел из аэропорта Норфолка в 31 мая утром и во второй половине дня прибыл в Иорданию, сообщает Hello.

Британская королевская семья не подтвердила, кто будет гостями на свадьбе принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф, поэтому присутствие пары станет неожиданностью для королевских поклонников.

Это также первое крупное международное королевское мероприятие, которое посещают принц Уильям и Кейт. В прошлом тогдашняя графиня Уэссекская и принц Эдуард присутствовали на нескольких королевских свадьбах: у наследной принцессы Швеции Виктории в 2010 году и князя Альберта и княгини Шарлен в Монако в 2011 году.

Дети Кейт и Уильяма остались в Виндзоре.

Кроме Уэльсов, в Иорданию начали прибывать многие другие гости, в том числе королева Максима и ее дочь, принцесса Катарина, а также первая леди Джилл Байден, которая прилетела со своей дочерью Эшли Байден. Среди других гостей – японские принцессы Хисакоа и Цугуко, а также Их Королевские Высочества наследный принц Фредерик и наследная принцесса Дании Мэри.

Наследный принц Хусейн и Раджва Аль Саиф поженятся на исламской церемонии бракосочетания, известной как "катб ктаб", в саду дворца Захран в Аммане, Иордания. На свадьбе будут присутствовать около 140 гостей.

Королева Рания и Раджва Аль Саиф

Затем молодожены отправятся из дворца Захран во дворец Аль-Хусейния в процессии, известной как Красный кортеж. Там состоится свадебный прием, где будут присутствовать более 1700 гостей.

После основного приема во дворце Аль-Хусейния состоится свадебный банкет, в котором примут участие члены королевской хашимитской семьи, главы иностранных и арабских государств, высокопоставленные официальные лица.

Помолвка пары состоялась в августе 2022 года

Во дворце говорят, что банкет "сочетает формальности и дипломатические аспекты государственного банкета с радостным празднованием и традициями свадебной церемонии".

Ранее Фокус писал, что королева Рания показала фото со свадьбы своей дочери.