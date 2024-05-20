Хрестики принцеси Діани: історія та причини, чому їх майже не носили

Один з хрестиків покійної мами принца Гаррі дістався його дружині Меган Маркл. Ексакторка продемонструвала прикрасу під час візиту до Нігерії.

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Стало відомо, як Меган Маркл отримала прикрасу покійної принцеси Діани. Про це пише Page Six.

Перебуваючи в Нігерії під час триденного королівського туру з принцом Гаррі в травні 2024, герцогиня Сассекська продемонструвала діамантовий хрестик, коли вона була на прийомі для сімей військових в Абуджі.

Джерела розповіли виданню, що ніколи раніше не бачена коштовність була подарована Меган її чоловіком і була з приватної колекції його покійної матері, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

"Діана залишається помітною силою в житті Гаррі і, як наслідок, Меган", — зазначив інсайдер.

Меган Маркл Фото: Getty

"Подарунок його дружині, який колись належав його матері, є неймовірно значущим і його дружина не втратила його", — додало джерело, близьке до пари.

Походження діамантового хрестика

Принцеса Діана, яка померла у віці 37 років у серпні 1997 року, ніколи не була зображена з ювелірним виробом на людях.

"Насправді Діана завжди була професіоналом, і вона взагалі уникала одягу з будь-якими релігійними мотивами, тому що вони могли образити людей, тому вона ніколи не одягала такі речі", — розповів інсайдер.

Покійна мама принца Гаррі була зображена з хрестиком на публіці лише двічі: один раз, її власний, який вона пожертвувала на благодійність, і один раз із хрестом, який вона позичила у друга.

Хрестик, яким вона володіла, побачили, коли в Сан-Паулу, Бразилія, у квітні 1991 року, перша дружина короля Чарльза ІІІ обіймала ВІЛ-позитивних дітей, а одна маленька дитина піднялася, щоб схопити її золоте намисто з хрестиком.

Принцеса Діана

Діана пожертвувала хрест і ланцюжок для благодійного аукціону, який мав відбутися на початку вересня 1997 року. Прикрасу поклали на зберігання на 20 років після її смерті, а потім, як повідомляється, продали австралійському колекціонеру за нерозголошену суму.

Також принцеса носила хрест у жовтні 1987 року, коли вона поєднала його з сукнею Catherine Walker на благодійному гала-концерті в Лондоні. У січні 2023 року прикрасу виставили на аукціон у Лондоні та продали за 197 453 долари Кім Кардашʼян.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл порушили королівське правило.

Також Фокус писав про чергову невдачу герцогів Сассекських.