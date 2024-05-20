Крестики принцессы Дианы: история и причины, почему их почти не носили

Один из крестиков покойной мамы принца Гарри достался его жене Меган Маркл. Экс-актриса продемонстрировала украшение во время визита в Нигерию.

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Стало известно, как Меган Маркл получила украшение покойной принцессы Дианы. Об этом пишет Page Six.

Находясь в Нигерии во время трехдневного королевского тура с принцем Гарри в мае 2024 года, герцогиня Сассекская продемонстрировала бриллиантовый крестик, когда она была на приеме для семей военных в Абудже.

Источники рассказали изданию, что никогда ранее не виданная драгоценность была подарена Меган ее мужем и была из частной коллекции его покойной матери, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

"Диана остается заметной силой в жизни Гарри и, как следствие, Меган", — отметил инсайдер.

Меган Маркл Фото: Getty

"Подарок его жене, который когда-то принадлежал его матери, является невероятно значимым и его жена не потеряла его", — добавил источник, близкий к паре.

Происхождение бриллиантового крестика

Принцесса Диана, которая умерла в возрасте 37 лет в августе 1997 года, никогда не была изображена с ювелирным изделием на людях.

"На самом деле Диана всегда была профессионалом, и она вообще избегала одежды с любыми религиозными мотивами, потому что они могли оскорбить людей, поэтому она никогда не надевала такие вещи", — рассказал инсайдер.

Покойная мама принца Гарри была изображена с крестиком на публике лишь дважды: один раз, ее собственный, который она пожертвовала на благотворительность, и один раз с крестом, который она одолжила у друга.

Крестик, которым она владела, увидели, когда в Сан-Паулу, Бразилия, в апреле 1991 года, первая жена короля Чарльза III обнимала ВИЧ-позитивных детей, а один маленький ребенок поднялся, чтобы схватить ее золотое ожерелье с крестиком.

Принцесса Диана

Диана пожертвовала крест и цепочку для благотворительного аукциона, который должен был состояться в начале сентября 1997 года. Украшение положили на хранение на 20 лет после ее смерти, а затем, как сообщается, продали австралийскому коллекционеру за неразглашаемую сумму.

Также принцесса носила крест в октябре 1987 года, когда она сочетала его с платьем Catherine Walker на благотворительном гала-концерте в Лондоне. В январе 2023 года украшение выставили на аукцион в Лондоне и продали за 197 453 доллара Ким Кардашьян.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл нарушили королевское правило.

Также Фокус писал об очередной неудаче герцогов Сассекских.