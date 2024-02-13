Принц Гаррі та Меган Маркл знову пішли проти королівської сім'ї

Букінгемський палац може висунути претензії проти герцогів Сассекських за використання титулу з метою комерціалізації. Подібне в королівській родині заборонено.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл знову примудрилися піти проти королівської сім'ї. 12 лютого вони запустили свій новий веб-сайт, у назві якого використали свій титул герцогів Сассекських, пише Daily Mail.

Пара замінила свою веб-сторінку Archewell сайтом Sussex.com, який містить їхні біографії та список їхньої недавньої діяльності.

За словами джерел, використання королівського титулу і герба в комерційних цілях може спровокувати скарги з боку палацу.

"У них будуть великі проблеми з використанням титулу герцогів Сассекських. Це королівський титул, і якщо в ньому буде хоч найменший натяк на комерціалізацію, його буде закрито. Просто вражає, що вони не бачать, наскільки це нетактовно", — заявив один з інсайдерів.

Інший інформатор, близький до пари, стверджує, що в цьому немає нічого крамольного, оскільки "принц Гаррі і Меган — герцог і герцогиня Сассекські. Це факт", і що вони використовували свій титул по праву.

Після оновлення сайту в ЗМІ поповзли чутки про те, що Гаррі та Меган намагаються пожвавити свою кар'єру в США і підняти популярність, що впала. Крім того, подружжя сподівається залучити інвесторів під свої нові проєкти.

На сайті йдеться про те, що принц Гаррі — "гуманітарний діяч, захисник психічного здоров'я і борець за навколишнє середовище". Меган же описується як "феміністка, поборниця прав людини і гендерної рівності".

Веб-сайт Sussex.com курується "Управлінням герцога і герцогині Сассекських" і являє собою "єдине вікно" всієї їхньої діяльності. Він має мінімалістичний дизайн, а на головній сторінці розміщена велика фотографія пари.

Сайт Sussex.com має доволі мінімалістичний вигляд. Фото: sussex.com

На ньому є посилання на Archewell Foundation і Archewell Productions, а також на веб-сайт sussexroyal.com.

Передбачається, що герцог і герцогиня використовуватимуть сайт, щоб ділитися своїми особистими та офіційними новинами, а також публікуватимуть інформацію про нові проєкти та акції.

Раніше Фокус писав, чому принц Гаррі та Меган Маркл пропустили Супербоул-2024.