Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл пропустили Супербоул-2024
Син британського короля відвідав Лас-Вегас напередодні. Втім, не залишився на популярну спортивну подію.
Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл не відвідали Супербоул-2024. Про це пише Page Six.
Попри те, що герцог Сассекський нещодавно відвідав Лаг-Вегас, він не залишився на фінальну гру сезону в професійному американському футболі, куди прибуває зазвичай низка знаменитостей. Він з дружиною Меган Маркл активно готується до поїздки до Канади на відкриття Ігор Нескорених.
Син британського короля Чарльза ІІІ нещодавно несподівано з'явився на Чемпіонаті НФЛ у Лас-Вегасі. Гаррі вручив нагороду Волтера Пейтона "Людина року" НФЛ захиснику "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду.
Як відомо, герцог Сассекський є фанатом спорту і раніше відвідував Супербоул зі своєю двоюрідною сестрою принцесою Євгенією у 2022 році.
Зокрема, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав Лондон після того, як дізнався про важку хворобу його батька. Королю Великої Британії діагностували рак. Втім, менший син монарха пробув у Європі менше доби, повернувшись назад у США. Гаррі навіть поїхав ночувати в готель, а не залишився в одній з численних королівських резиденцій. За словами експертів, таким чином менший брат принца Вільяма вирішив показати свою "фінансову самостійність".
Нагадаємо, принц Гаррі отримає понад пів мільйона доларів.
Також Фокус писав про бажання короля Чарльза ІІІ помиритися з меншим сином.