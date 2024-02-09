Веселий принц Гаррі виступив перед публікою, не згадавши про хворобу батька

Герцог Сассекський сміявся і жартував на церемонії нагородження НФЛ. У його поведінці нічого не видавало того, що зараз відбувається в королівській родині.

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39-річний принц Гаррі, не встигнувши повернутися з Лондона, де зустрічався з хворим на рак батьком, виступив на церемонії нагородження НФЛ 2024 року в театрі Resorts World Theater у Лас-Вегасі. У своїй промові він сипав жартами і жодним словом не згадав про недугу короля, пише Daily Mail.

Герцог Сассекський вручив нагороду Волтера Пейтона "Людина року" футболістові "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду.

"Я в шоці. Це принц Гаррі", — пожартував Гейворд, піднявшись на сцену, щоб прийняти приз.

У своїй промові принц пожартував над цим видом спорту, шанувальником якого є.

"Мені дуже подобається, як ви вкрали у нас регбі... Усе, що ви, хлопці, робите на полі та за його межами, воістину чудово. Ви — зразок для наслідування для мільйонів у тому, як ви поводитеся і як віддаєте", — сказав Гаррі.

Молодший син короля, дізнавшись про діагноз батька, негайно прилетів до Лондона, щоб зустрітися з ним. Вони проговорили 45 хвилин, після чого король одразу ж поїхав із дружиною в Сандрінгем, а Гаррі, який ночував у готелі, повернувся до США.

За словами королівських оглядачів, той факт, що принц Вільям не захотів зустрітися з братом, а Чарльз уже за шість хвилин після розмови їхав до своєї резиденції, підтверджує: потепління у відносинах між Гаррі та його британськими родичами очікувати не варто.

Ба більше, така поведінка високопоставлених членів королівської сім'ї свідчить про те, що вони не довіряють принцу Гаррі і бояться витоку нової інформації у ЗМІ, тому Вільям і не став зустрічатися з братом.

Що стосується зустрічі короля і Гаррі, то це була їхня перша офіційна особиста зустріч після похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Герцог Сассекський був присутнім на коронації 6 травня 2023 року, проте тоді не було помічено, що він розмовляв із батьком або братом.

ЗМІ пишуть, що Чарльз був незадоволений, оскільки йому довелося нудьгувати в очікуванні прибуття Гаррі, а він відклав поїздку в Сандрінгем "заради тиші і спокою".

Поки Гаррі був у Лондоні, Меган Маркл з дітьми чекали на нього в Монтесіто. Її помітили за кермом авто, і вигляд вона мала розслаблений і безтурботний.

Раніше Фокус писав, чому принц Гаррі залишився ночувати в готелі.