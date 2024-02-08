Хронологія приниження: як принца Гаррі покарали за його атаки на королівську сім'ю

Після численних нападок з боку принца Гаррі королівська сім'я більше не довіряє йому. Тому його родичі намагаються мінімізувати контакти, щоб не дати нового приводу для чуток у ЗМІ.

Related video

Коли принц Вільям стане королем Великої Британії, принц Гаррі буде остаточно відрізаний від своєї британської сім'ї. Таку думку висловила американська оглядачка Морін Каллахан у своїй колонці для Daily Mail за підсумками короткого візиту герцога Сассекського на батьківщину.

Молодший син монарха прилетів до Лондона, дізнавшись про те, що у його батька діагностували рак. Він поговорив із ним 45 хвилин, переночував у готелі і повернувся до США. Ба більше, ніхто з родичів із Гаррі не спілкувався.

"Таким є очевидне послання Букінгемського палацу і те, що станеться під правлінням Вільяма", — пише Каллахан.

За словами колумністки, Гаррі зазнав усього спектру принижень.

"Уявіть собі емоції, що переповнюють Гаррі. Втома від зміни часових поясів — літаюча реклама. Приватний літак Тайлера Перрі, схоже, цього разу не був доступний для оренди. Не було місця ні в палаці, ні в Кларенс-гаусі, ні в будь-якому замку або королівському котеджі... Уявіть собі, наскільки самотнім він, напевно, почувався: його батько, який поїхав геть після їхнього швидкоплинного возз'єднання (коли Гаррі вперше розмовляв особисто із Чарльзом після похорону Її Величності королеви Єлизавети у вересні 2022 року), задоволений коконом із Каміллою. Його єдиний брат, який доглядає за дружиною, котра одужує, і трьома дітьми, не надав жодного запрошення — імовірно, ні телефонного дзвінка, ні навіть текстового повідомлення. Всі старі друзі Гаррі або відрізані, або зникли. Немає з ким зустрітися, поспівчувати, зустрітися в пабі, щоб випити пінту і поплакати", — зазначає вона.

Морін припустила, що Гаррі засвоїв урок, який зрозумілий більшості ще в дитинстві: дії мають наслідки.

"Розповівши таємниці своєї сім'ї, роками оббріхуючи їх через Опру Вінфрі, Netflix і мемуари, сповнені жалю до себе, перетворивши останні роки життя принца Філіпа і королеви Єлизавети на нещастя — що ж, схоже, члени королівської сім'ї дійшли сумного висновку: Гаррі не можна довіряти. Посилюючи його приниження, джерело, близьке до принца Вільяма, дало зрозуміти, що за жодних обставин він не бачитиметься або не розмовлятиме зі своїм братом", — ідеться в колонці.

Принц Вільям не став зустрічатися з братом Фото: Getty Images

Небажання принца Уельського комунікувати з братом дуже легко пояснюється.

"Єдина інформація, яку Вільям і Кейт хочуть зберегти в секреті — точний стан її здоров'я і одужання — це та сама інформація, яку Сассекси, якщо вірити історії, можуть злити. Згадайте, як Меган жорстоко нагадала світові під час бесіди з Опрою про прізвисько "Кеті, яка чекає". Або Гаррі пише про відмову Кейт поділитися своїм блиском для губ з Меган і передруковує напружене листування між жінками про сукні подружок нареченої. Ця Кейт змусила Меган плакати! І, що найсерйозніше, ця жахлива парочка, мабуть, нічого не робить, щоб зупинити одкровення свого прихильника-шанувальника Оміда Скобі про те, що так званими "королівськими расистами" були Чарльз і Кейт, як це надруковано в зарубіжному виданні книжки Скобі "Фінал", випущеної наприкінці листопада минулого року", — нагадує авторка.

Морін вказує на ще один принизливий момент під час візиту принца до Лондона: ставлення його батька.

"Одразу після приземлення в Хітроу він поспішив у Кларенс-Гаус і прибув о 14.45. З батьком він зустрівся всього на 45 хвилин. Потім кортеж Гаррі вирушив о 15:32, а Чарльз і Камілла вирушили в Сандрінгем о 15:38 — лише через шість хвилин. Жорстоко. Можливо, Чарльз втомився від лікування. Але сумки були явно упаковані. Графік мав залишитися незмінним. Цей візит, схоже, збиралися радше терпіти, ніж вітати", — підкреслює Каллахан.

Підсумовуючи все, вона впевнена, що двері до примирення Гаррі з Вільямом та іншими родичами закрилися, а перспективи потепління стосунків і зовсім канули в Лету.

Раніше Фокус писав, чому принц Гаррі залишився в готелі.