Принц Гарри и Меган Маркл снова пошли против королевской семьи

Букингемский дворец может выдвинуть претензии против герцогов Сассекских за использование титула с целью коммерциализации. Подобное в королевской семье запрещено.

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Принц Гарри и Меган Маркл снова умудрились пойти против королевской семьи. 12 февраля они запустили свой новый веб-сайт, в названии которого использовали свой титул герцогов Сассекских, пишет Daily Mail.

Пара заменила свою веб-страницу Archewell сайтом Sussex.com, который включает их биографии и список их недавней деятельности.

По словам источников, использование королевского титула и герба в коммерческих целях может спровоцировать жалобы со стороны дворца.

"У них будут большие проблемы с использованием титула герцогов Сассекских. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет закрыт. Просто поразительно, что они не видят, насколько это бестактно", – заявил один из инсайдеров.

Другой информатор, близкий к паре, утверждает, что в этом нет ничего крамольного, поскольку "принц Гарри и Меган — герцог и герцогиня Сассекские. Это факт", и что они использовали свой титул по праву.

После обновления сайта в СМИ поползли слухи о том, что Гарри и Меган пытаются оживить свою карьеру в США и поднять упавшую популярность. Кроме того, супруги надеются привлечь инвесторов под свои новые проекты.

На сайте говорится, что принц Гарри – "гуманитарный деятель, защитник психического здоровья и борец за окружающую среду". Меган же описывается как "феминистка, поборница прав человека и гендерного равенства".

Веб-сайт Sussex.com курируется "Управлением герцога и герцогини Сассекских" и представляет собой "единое окно" всей их деятельности. Он имеет минималистичный дизайн, а на главной странице размещена большая фотография пары.

Сайт Sussex.com выглядит довольно минималистично Фото: sussex.com

На нем есть ссылки на Archewell Foundation и Archewell Productions, а также на веб-сайт sussexroyal.com.

Предполагается, что герцог и герцогиня будут использовать сайт, чтобы делиться своими личными и официальными новостями, а также публиковать информацию о новых проектах и акциях.

Ранее Фокус писал, почему принц Гарри и Меган Маркл пропустили Супербоул-2024.