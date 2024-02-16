Меган Маркл отправилась на свидание с Гарри в пальто за почти 6 тысяч долларов (фото)

Супруги находятся в Канаде с трехдневным туром мероприятий для рекламы Invictus Games 2025, которые состоятся здесь в 2025. Накануне они отметили День влюбленных.

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Меган Маркл отправилась на свидание с принцем Гарри на День святого Валентина 2024 в Канаде. Об этом пишет Daily Mail.

Супруги были замечены возле элитного итальянского ресторана на живописном горнолыжном курорте, а улыбающаяся герцогиня Сассекская шла под руку с Гарри к их внедорожнику Ford Expedition.

Меган была в красном кашемировом пальто Loro Piana за более чем 5 800 долларов, черных широких брюках и с красной сумкой-клатчем Valentino, а Гарри был в темно-синем свитере и темных джинсах.

Меган Маркл и принц Гарри на свидании

Пара находится в стране с трехдневным туром мероприятий для рекламы Invictus Games 2025, которые состоятся в Канаде в 2025 году.

Сейчас супруги снова находятся под давлением волны хейта. Гарри и Меган обвиняют в том, что они продолжают использовать королевские титулы и герб, несмотря на то, что сложили монаршие обязанности еще в 2020 году.

"Они сидели в уединенном уголке главного ресторана и были как любая другая пара на День святого Валентина. Они оба улыбались все время и касались друг друга за руки. Было прекрасно видеть их такими влюбленными", — рассказывает источник издания.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл не выполнила обещание, которое дала покойной королеве Елизавете II.

Также Фокус писал о новом подкасте Меган Маркл.