Меган Маркл появилась на публике в пальто с интересным названием (фото)

Наряд был от калифорнийского бренда Dôen. Его стоимость составляет 598 долларов.

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Меган Маркл появилась на публике в пальто "Кенсингтон". Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили Культурный центр Squamish Lil'wat в Канаде. После этого состоялся прием в центре, где художники, создавшие логотип Invictus Games Vancouver Whistler 2025, представили свои работы.

"Это сотрудничество знаменует собой первый случай, когда все четыре первые нации объединились, чтобы создать произведение искусства", — говорится на новом сайте принца Гарри и его жены.

Для появления на публике мама двоих детей выбрала черное пальто с особым названием — "Кенсингтон". Наряд был от прибрежного калифорнийского бренда Dôen. Его стоимость составляет 598 долларов.

Интересно, что Кенсингтонский дворец представляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон, с которыми у Сассекских длительное время напряженные отношения.

Меган Маркл и принц Гарри

Наряд в стиле 60-х изготовлен из смеси шерсти и кашемира и имеет изящный и привлекательный крой А-силуэта. Выразительные латунные пуговицы усиливают изящество.

"Из всех черных пальто и всех имеющихся брендов Kensington должно что-то значить, правильно!", "Безусловно, у Меган больше стиля, чем у Кейт", "Очень красивое пальто", — реагируют на появление супругов пользователи сети.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: sussex.com

Напомним, Меган Маркл носит часы принцессы Дианы.

Также Фокус писал о важности Канады для принца Гарри и его жены.