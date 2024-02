Начало романа с Меган и принцесса Диана: почему Канада такая особенная для принца Гарри

В Торонто сын британского короля Чарльза III и его возлюбленная впервые появились на публике как пара в 2017 году. Здесь они провели первое время после сложения королевских обязанностей в 2020.

Стало известно, почему Канада является особой страной для принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Hello Magazine.

В феврале 2024 года герцог и герцогиня Сассекские поедут в Канаду, чтобы подготовиться к One Year to Go для Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Впрочем, это страна, где пара также дебютировала на публике и где они временно жили перед тем, как переехать в Монтесито, Калифорния, после сложения королевских обязанностей в 2020 году.

После того, как друг в Лондоне устроил влюбленным свидание, отношения пары сначала были на расстоянии: Гарри ездил в Канаду, чтобы остановиться в доме своей девушки в Торонто. Она жила там, поскольку еще снималась в популярном сериале "Форс-мажоры".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Сообщается, что в декабре 2016 года принц Гарри проехал 2736 км, чтобы увидеться с Меган. Тогда они еще тщательно скрывали свои отношения от публики.

Последняя ночь перед подтверждением романа

Торонто стало местом, где Гарри и Меган наслаждались своей последней ночью, прежде чем об их отношениях стало известно всему миру.

Герцог Сассекский вспомнил тот период в своих мемуарах "Запасной", которые вышли в январе 2023 года.

"Мы пригласили Евгению и Джека присоединиться к нам на Хэллоуин. И лучшего друга Мег Маркуса. В Soho House в Торонто была большая вечеринка, темой которой был "Апокалипсис". Одевайтесь соответственно. Я пробормотал Мег, что мне не повезло с тематическими костюмированными вечеринками, но я бы попробовал еще раз", — писал сын британского короля, намекая на скандал, когда он на вечеринку с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом надел нацистскую форму.

Впоследствии Гарри попросил у актера Тома Харди его костюм из "Безумного Макса".

"Он подарил мне все это еще до того, как я покинул Британию, и теперь я примерил его в маленькой ванной комнате Мэг. Когда я вышел, она расхохоталась", — рассказывал герцог.

Первое публичное появление

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике на Invictus Games в Торонто в сентябре 2017 года. Через два месяца они официально объявили о помолвке.

Принц Гарри и Меган Маркл в Торонто Фото: Getty Images

Дом Меган в Торонто

Супруга принц Гарри жила и работала в Торонто в течение семи лет, снимаясь в американской юридической драме "Форс-мажоры".

Сообщается, что экс-актриса жила в двухэтажном таунхаусе с тремя спальнями, который она разделяла со своими двумя собаками-спасателями Гаем и Богартом.

Меган Маркл в "Форс-мажорах" Фото: © USA Network

Каникулы Сассексов и первое Рождество Арчи

Гарри и Меган взяли шестинедельный перерыв в королевских обязанностях во время праздничного периода, проведя свой первый День Благодарения и Рождество со своим тогда восьмимесячным сыном Арчи в Канаде в конце 2019 года.

"Боже, это было просто невероятное время, которое мы имели там и с нашим сыном. И просто иметь возможность получить тепло, которое мы почувствовали от людей", — рассказывала впоследствии мама двоих детей.

Супруги также поделились кадрами своего времени в Канаде в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган", в частности, о первом опыте Арчи со снегом.

Принц Арчи Фото: Netflix

Принцесса Лилибет Диана родилась уже в США. Она появилась на свет в июне 2021 года. Так что сейчас Сассекские воспитывают двух наследников.

Первое королевское турне Гарри

Принц Гарри посетил Канаду с принцем Чарльзом, принцессой Дианой и принцем Уильямом в октябре 1991 года во время одного из своих первых королевских туров. Диана взяла своих маленьких сыновей на лодку, чтобы они могли посетить Ниагарский водопад.

Принцесса Диана с сыновьями в 1991 году Фото: Getty Images

