"Мама бы в гробу перевернулась": отец Меган Маркл жестко раскритиковал свою дочь

Томас Маркл возмущен тем, что его дочь стесняется своей фамилии, а также подчеркивает, что в кулинарном шоу она "ненастоящая". С Меган он не общается с ее свадьбы.

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80-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, раскритиковал кулинарное шоу "С любовью, Меган", где она готовит и болтает с друзьями на роскошной кухне особняка в Монтесито. Особенно ему не понравились откровения дочери о смене фамилии, а также оторванность ее шоу от реальной жизни, пишет Daily Mail.

Во втором єпизоде шоу жена принца Гарри готовит яблочный джем и рассказывает, что ее бабушка Дорис готовила прекрасное яблочное масло. По словам Томаса Маркла, хотя его мама Дорис, которая умерла в 2011 году в возрасте 91 года, "обожала" Меган, она бы перевернулась в гробу от некоторых последних заявлений своей внучки.

ТОмас Маркл воспитывал Меган несколько лет один

Например, в какой-то момент шоу Меган поправляет свою подругу, актрису Минди Калинг, за то, что она называет ее "Меган Маркл". Она просит называть себя Сассекской, поскольку взяла ее официальной фамилией, разделив ее со своими детьми.

"Это наша фамилия. Наша маленькая фамилия", – говорит она.

Мистер Маркл утверждает, что его мама была бы очень разочарована, услышав, что Меган больше не хочет использовать имя "Маркл".

"Моя мать гордилась тем, что она Маркл. Я тоже. У Меган никогда не было проблем с фамилией Маркл, пока она не встретила принца Гарри. Теперь я отец Меган Сассекской", – резюмирует он.

Мужчина признался, что пока что не собрался с духом, чтобы посмотреть первые серии шоу дочери, но видел "кучу клипов" и читал много историй. После просмотра онлайн-клипов, где Меган ухаживает за пчелами, готовит на кухне арендованного дома недалеко от собственного особняка и даже перекладывает купленные в магазине крендельки из одного пластикового пакета в другой, он считает, что его дочь выглядит "ненастоящей".

"Кулинарные шоу ужасно скучны, если только ведущий не увлечен ими. Чтобы удерживать внимание людей, нужно быть настоящим. Когда вы набиваете индейку, нужно выглядеть так, будто вам это нравится. К сожалению, Меган никогда не была настоящей. Ей приходится обо всем думать. Она не спонтанна. Все, что она говорит, заранее спланировано и отрепетировано. Это заставляет меня смеяться, потому что я знаю все ее взгляды и выражения лица. Я знаю, когда она притворяется перед камерами. Она так старается быть идеальной, что напрягается каждый раз, когда на нее направлена ​​камера. Лучшие повара смешные, они ошибаются, они люди. Она просто хочет быть идеальной. Это грустно, потому что она так старается оставаться в центре внимания", – говорит Томас, который в свое время работал над такими сериалами как "Женаты… с детьми" и "Главный госпиталь".

В беседе с журналистами Томас Маркл также опроверг слова Меган о том, что она была ребенком-затворником и питалась "едой из телевизора", полуфабрикатами, которые готовились в микроволновке.

"Мы иногда ели ужины из телевизора, какая семья этого не делает?" — говорит он. "Но я работал на двух работах, поэтому деньги никогда не были проблемой. Мы ели вне дома как минимум три раза в неделю, а в остальное время заказывали еду на месте", – уверяет он.

Меган росла не на фастфуде, а в легендарном и очень дорогом ресторане Musso & Frank в Голливуде, который существует с 1919 года. В свое время там обедали Фрэнк Синатра, Бинг Кросби и Мэрилин Монро.

Она также любила Hamburger Habit, ныне закрытый ресторан на Сансет-Стрип, где завсегдатаями были режиссер Стивен Спилберг, Элизабет Тейлор и Шер.

"Как любой отец-одиночка, который долго работал, я иногда ставил ужин из телевизора в микроволновку. Но большую часть времени мы ходили куда-нибудь. После школы я либо сам забирал ее, и мы шли куда-нибудь поесть, либо отправлял машину, чтобы отвезти ее на съемочную площадку. Она выросла на съемочных площадках, на которых я работал. Она никогда не была ребенком с ключом от двери. Мы жили в прекрасном районе, где было полно ресторанов. Мы все время ели вне дома. По выходным, когда я не работал, я водил ее на уроки танцев, а затем приглашал ее и всех ее друзей на обед", – подчеркнул он.

Описывая кулинарные способности Меган, мистер Маркл сказал, что она в детстве никогда не проявляла особого интереса к готовке. Сейчас же, считает он, она снимает программу явно не для всех, поскольку ее шоу "амбициозное" и "оторванное от реального мира". Например, не у каждой семьи есть возможность потратить $90 на фрукты, чтобы на столе они всегда были.

"Не все женщины, которые смотрят шоу Меган, богаты и привилегированны. Я думаю, людям бы понравилось, если бы она сосредоточилась на более экономичных блюдах", – считает отец герцогини.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова заподозрили в плагиате.