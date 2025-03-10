"Мама б у труні перевернулася": батько Меган Маркл жорстко розкритикував свою доньку

Томас Маркл обурений тим, що його дочка соромиться свого прізвища, а також підкреслює, що в кулінарному шоу вона "несправжня". З Меган він не спілкується з її весілля.

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80-річний Томас Маркл, батько герцогині Сассекської, розкритикував кулінарне шоу "З любов'ю, Меган", де вона готує і розмовляє з друзями на розкішній кухні будинку в Монтесіто. Особливо йому не сподобалися одкровення дочки про зміну прізвища, а також відірваність її шоу від реального життя, пише Daily Mail.

У другому епізоді шоу дружина принца Гаррі готує яблучний джем і розповідає, що її бабуся Доріс готувала прекрасне яблучне масло. За словами Томаса Маркла, хоча його мама Доріс, яка померла 2011 року у віці 91 року, "обожнювала" Меган, вона б перевернулася в труні від деяких останніх заяв своєї онуки.

ТОмас Маркл виховував Меган кілька років сам

Наприклад, у якийсь момент шоу Меган поправляє свою подругу, актрису Мінді Калінг, за те, що вона називає її "Меган Маркл". Вона просить називати себе Сассекською, оскільки взяла його офіційним прізвищем, розділивши його зі своїми дітьми.

"Це наше прізвище. Наше маленьке прізвище", — каже вона.

Містер Маркл стверджує, що його мама була б дуже розчарована, почувши, що Меган більше не хоче використовувати ім'я "Маркл".

"Моя мати пишалася тим, що вона Маркл. Я теж. У Меган ніколи не було проблем із прізвищем Маркл, поки вона не зустріла принца Гаррі. Тепер я батько Меган Сассекської", — резюмує він.

Чоловік зізнався, що поки що не зібрався з духом, щоб подивитися перші серії шоу дочки, але бачив "купу кліпів" і читав багато історій. Після перегляду онлайн-кліпів, де Меган доглядає за бджолами, готує на кухні орендованого будинку недалеко від власного особняка і навіть перекладає куплені в магазині кренделі з одного пластикового пакета до іншого, він вважає, що його донька має "несправжній вигляд".

"Кулінарні шоу жахливо нудні, якщо тільки ведучий не захоплений ними. Щоб утримувати увагу людей, потрібно бути справжнім. Коли ви набиваєте індичку, потрібно виглядати так, ніби вам це подобається. На жаль, Меган ніколи не була справжньою. Їй доводиться про все думати. Вона не спонтанна. Усе, що вона говорить, заздалегідь сплановано і відрепетировано. Це змушує мене сміятися, тому що я знаю всі її погляди і вирази обличчя. Я знаю, коли вона прикидається перед камерами. Вона так намагається бути ідеальною, що напружується щоразу, коли на неї спрямована камера. Найкращі кухарі смішні, вони помиляються, вони люди. Вона просто хоче бути ідеальною. Це сумно, тому що вона так намагається залишатися в центрі уваги", — каже Томас, який свого часу працював над такими серіалами, як "Одружені... з дітьми" і "Головний госпіталь".

У бесіді з журналістами Томас Маркл також спростував слова Меган про те, що вона була дитиною-відлюдником і харчувалася "їжею з телевізора", напівфабрикатами, які готували в мікрохвильовці.

"Ми іноді їли вечері з телевізора, яка сім'я цього не робить?" — каже він. "Але я працював на двох роботах, тому гроші ніколи не були проблемою. Ми їли поза домом щонайменше тричі на тиждень, а решту часу замовляли їжу на місці", — запевняє він.

Меган росла не на фастфуді, а в легендарному і дуже дорогому ресторані Musso & Frank у Голлівуді, який існує з 1919 року. Свого часу там обідали Френк Сінатра, Бінг Кросбі та Мерилін Монро.

Вона також любила Hamburger Habit, нині закритий ресторан на Сансет-Стріп, де завсідниками були режисер Стівен Спілберг, Елізабет Тейлор і Шер.

"Як будь-який батько-одинак, який довго працював, я іноді ставив вечерю з телевізора в мікрохвильовку. Але більшу частину часу ми ходили куди-небудь. Після школи я або сам забирав її, і ми йшли кудись поїсти, або відправляв машину, щоб відвезти її на знімальний майданчик. Вона виросла на знімальних майданчиках, на яких я працював. Вона ніколи не була дитиною з ключем від дверей. Ми жили в прекрасному районі, де було повно ресторанів. Ми весь час їли поза домом. У вихідні, коли я не працював, я водив її на уроки танців, а потім запрошував її і всіх її друзів на обід", — підкреслив він.

Описуючи кулінарні здібності Меган, містер Маркл сказав, що вона в дитинстві ніколи не виявляла особливого інтересу до готування. Зараз же, вважає він, вона знімає програму явно не для всіх, оскільки її шоу "амбітне" і "відірване від реального світу". Наприклад, не в кожної сім'ї є можливість витратити $90 на фрукти, щоб на столі вони завжди були.

"Не всі жінки, які дивляться шоу Меган, багаті та привілейовані. Я думаю, людям би сподобалося, якби вона зосередилася на більш економічних стравах", — вважає батько герцогині.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл знову запідозрили в плагіаті.