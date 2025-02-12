После визита в тюрьму: почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо принцессы Дианы (фото)

После помолвки с принцем Уильямом Кэтрин стала обладательницей культового украшения, которое ранее принадлежало принцессе Диане. Впрочем, в последнее время она довольно редко показывает аксессуар миру.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон на самом деле отказалась от обручального кольца. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская накануне была замечена без ключевого ювелирного изделия, когда она посетила тюрьму в Чешире, где будущая королева Великобритании встретилась с матерями, родившими за решеткой.

Супруга принца Уильяма посетила благотворительный фонд Action for Children, который поддерживает будущих и новоиспеченных мам, отбывающих наказание за решеткой. Впрочем, в очередной раз на ней не было обручального кольца.

Сдержанный выбор ювелирных украшений принцессы Уэльской повторял образ, который она продемонстрировала в январе, когда посещала больных раком в Royal Marsden.

Кейт Миддлтон

Будущая британская королева выглядела элегантно в теплых тонах. Впрочем, фанаты королевской персоны не могли не заметить, что на ее пальце не было легендарного кольца с сапфиром и бриллиантом, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

Вместо этого Кейт решила носить блестящий ремешок Eternity, с которым она дебютировала прошлым летом, поверх своего золотого кольца.

Это не первый раз, когда жену принца Уильяма видят без кольца во время королевских выходов за последние месяцы. Причина может касаться здоровья и безопасности.

Кейт Миддлтон сняла свои аксессуары, поскольку она посещала медицинские учреждения, и поэтому было важно устранить потенциальную гигиеническую опасность.

Кейт Миддлтон с обручальным кольцом Фото: Getty Images

В частности, выбор принцессы периодически менять или снимать обручальное кольцо может быть практичным, ведь их время от времени нужно относить к мастеру.

Ранее Лорен Кина, основательница блога The Court Jeweller, говорила: "Женщины королевской семьи носят свои обручальные кольца по-разному, как и все мы".

Напомним, Кейт Миддлтон посетила тюрьму.

Также Фокус писал о трогательной просьбе сына принца Гарри.