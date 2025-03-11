Меган Маркл сменила фамилию: почему она ошиблась

Жена принца Гарри официально стала Сассекской. Меган хотела, чтобы у нее с детьми была одинаковая фамилия, однако на самом деле она другая.

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Меган Маркл совершила ошибку, изменив фамилию на "Сассекская". Об этом пишет Vanity Fair.

Герцогиня Сассекская — это титул, а не фамилия. На эту ошибку указал Айвар Маунтбеттен, член британской королевской семьи и троюродный брат короля Чарльза III.

"Это интересно, потому что она (Меган Маркл — ред.) абсолютно не права. Ее фамилия не Сассекская, а Маунтбеттен-Виндзор. Ее детей зовут Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Они не зовутся Арчи и Лилибет Сассекские, потому что Сассекские — это титул. Итак, они герцог и герцогиня Сассекские, но на самом деле он — Гарри Маунтбеттен-Виндзор, а она — Меган Маунтбеттен-Виндзор. Мой брат — маркиз Милфорд-Хейвен, но его фамилия Маунтбеттен, поэтому его зовут Джордж Маунтбеттен, маркиз Милфорд-Хейвен", — отметил Айвар Маунтбеттен.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл сменила фамилию

Бывшая американская актриса и невестка британского короля рассказала о решении сменить фамилию во время разговора с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде своего нового шоу "С любовью, Меган" от Netflix.

"Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", — поправила актрису Меган.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцогиня описала свое решение как часть их и принца Гарри "истории любви", добавив: "Это наше общее имя как семьи, и, пожалуй, я не осознавала, какое значение это будет иметь для меня, пока у нас не родились дети".

Напомним, почему Меган Маркл всегда хотела родить дочь.

Также Фокус писал об очередной критике от отца Меган Маркл.