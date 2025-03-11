Меган Маркл змінила прізвище: чому вона помилилася

Дружина принца Гаррі офіційно стала Сассекською. Меган хотіла, аби в неї з дітьми було однакове прізвище, проте насправді воно інше.

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Меган Маркл зробила помилку, змінивши прізвище на "Сассекська". Про це пише Vanity Fair.

Герцогиня Сассекська — це титул, а не прізвище. На цю помилку вказав Айвар Маунтбеттен, член британської королівської сім'ї і троюрідний брат короля Чарльза III.

"Це цікаво, тому що вона (Меган Маркл — ред.) абсолютно не має рації. Її прізвище не Сассекська, а Маунтбеттен-Віндзор. Її дітей звуть Арчі та Лілібет Маунтбеттен-Віндзор. Вони не звуться Арчі та Лілібет Сассекські, тому що Сассекські — це титул. Отже, вони герцог і герцогиня Сассекські, але насправді він — Гаррі Маунтбеттен-Віндзор, а вона — Меган Маунтбеттен-Віндзор. Мій брат — маркіз Мілфорд-Гейвен, але його прізвище Маунтбеттен, тому його звуть Джордж Маунтбеттен, маркіз Мілфорд-Гейвен", — зазначив Айвар Маунтбеттен.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл змінила прізвище

Колишня американська акторка та невістка британського короля розповіла про рішення змінити прізвище під час розмови з американською телеведучою Мінді Калінг у другому епізоді свого нового шоу "З любов'ю, Меган" від Netflix.

"Це так кумедно, що ти продовжуєш говорити "Меган Маркл". Ти ж знаєш, що тепер я Сассекська", — виправила акторку Меган.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Герцогиня описала своє рішення як частину їхньої та принца Гаррі "історії кохання", додавши: "Це наше спільне ім’я як сім’ї, і, мабуть, я не усвідомлювала, яке значення це матиме для мене, поки у нас не народилися діти".

Нагадаємо, чому Меган Маркл завжди хотіла народити доньку.

Також Фокус писав про чергову критику від батька Меган Маркл.