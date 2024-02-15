Меган Маркл предала покойную королеву Елизавету II: в чем причина

В 2020 году, складывая королевские обязанности, Меган Маркл и принц Гарри дали определенное обещание. Впрочем, не сдержали его.

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Меган Маркл поддерживает креативные решения, принятые для нового веб-сайта герцогов Сассекских, отказываясь от обещания, которое они дали покойной королеве Елизавете II: больше не использовать название Sussex Royal для своих личных брендов. Об этом пишет Page Six.

"Есть причина, почему я работала с Райаном и талантливой командой в Article в течение десяти лет: их внимание к деталям, их креативность и забота, а также продуманный подход к дизайну, к пользовательскому опыту", — говорила бывшая актриса о сотрудничестве с Article, которые создали новый сайт для принца Гарри и его жены.

Герцогиня Сассекская также отметила: "Они не просто дизайнеры; они являются соавторами, которые преподносят ваши идеи к визуальной идентичности".

Новый сайт принца Гарри и Меган Маркл Фото: sussex.com

Кроме этого, Маркл понравилось то, что они канадцы.

Впрочем, Меган и принц Гарри были раскритикованы, когда выяснилось, что их бывшие веб-сайты Sussexroyal.com и Archewell.com теперь будут перенаправлены на Sussex.com, и они все еще пользуются преимуществами королевского происхождения.

Новый сайт, призванный способствовать продвижению "благотворительных начинаний" пары, содержит их королевские титулы и герб, что расстроило королевских поклонников, поскольку супруги покинули королевскую семью в 2020 году, а затем негативно отзывались о времени, проведенном с ними.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Они отказались от своего долга перед этой страной, оскорбили наш народ и историю, издевались над нашими традициями и подорвали нашу монархию. Главное, продолжать паразитировать на этом титуле!" — пишут пользователи сети.

Напомним, почему Канада очень особенная страна для принца Гарри.

Также Фокус писал об истории конфликтов и примирений принца Гарри и королевы Камиллы.