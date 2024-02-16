Принц Гаррі та Меган Маркл змінили прізвище своїм дітям

Тепер у принца Арчі та принцеси Лілібет прізвище не Маунтбеттен-Віндзор, а Сассекські. Це рішення вже розкритикували королівські оглядачі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили використати титул герцогів Сассекських як прізвище свого чотирирічного сина Арчі та дворічної Лілібет замість їхнього прізвища при народженні Маунтбеттен-Віндзор, повідомляє Times of London.

Рішення пари дозволити своїм дітям використовувати титул Сассексів як прізвище з'явилося після того, як вони провели ребрендинг свого сайту, на якому представлено їхні королівські титули і герб Великої Британії. Джерело повідомило британській газеті, що діти були відомі як Сассекси з моменту коронації короля Карла III у травні 2023 року.

Тепер же, коли пара запустила свій сайт Sussex.com, про це дізналася широка громадськість.

"Реальність нового сайту дуже проста — це центр роботи, яку роблять Сассекси, і це відображає той факт, що після коронації короля сім'я вперше носить одне й те саме прізвище. Це велика справа для будь-якої родини. Це символізує їхнє об'єднання, і це момент гордості", — упевнене джерело.

А ось англійський письменник Е.Н. Вілсон зовсім іншої думки і не поділяє захоплення. За його словами, Меган потрібні всі титули, герби і все, що вона може отримати.

"Але, змінивши прізвище, ця парочка егоїстів відрізала себе від сім'ї... Який момент вибрати для зміни імені. У той час, коли батько Гаррі лікується від раку, а його невістка Кейт далеко не здорова, каліфорнійська пара, схоже, вирішила голосно і ясно дати сигнал: ми не належимо до однієї сім'ї, як Чарльз і Вільям.", — пише він у колонці для Daily Mail.

Вілсон вважає, що це рішення, ймовірно, зашкодить королю і з інших причин.

"Відмовляючись від імені Маунтбеттен-Віндзор, Сассекси фактично виключають лорда Маунтбеттена, наставника Чарльза, людину, яку він так шанував в юності, і яку було вбито внаслідок вибуху бомби ІРА. Принц Філіп теж напевно був би засмучений цим рішенням. Лорд Маунтбеттен був також його солдафонським дядьком Луї", — міркує він.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл пояснила чиновникам, як правильно до неї звертатися.