Можуть мати проблеми з королівською сім'єю: принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в новий скандал

Цього разу королівська сім'я погрожує закрити новий сайт подружжя. Палац побоюється, що королівський титул, який пара використала в назві та оформленні сайту, може бути комерціалізований.

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Принцу Гаррі та Меган Маркл загрожують проблеми через новий сайт, у назві якого вони використовували титул Сассекса і королівський герб. Про це пише The Daily Mail.

Герцог і герцогиня опинилися в центрі скандалу після того, як їх звинуватили у використанні свого титулу і герба в комерційних цілях після заміни їхньої вебсторінки Archewell сайтом Sussex.com. Джерела, близькі до королівської сім'ї, на які посилається медіа, переконані, що у Гаррі та Меган будуть серйозні проблеми з використанням титулу Сассекса. Це королівський титул, і якщо в ньому буде хоч найменший натяк на комерціалізацію, він буде закритий.

Що відомо про новий сайт принца Гаррі та Меган Маркл

Крім Sussex.com і SussexRoyal.com, у пари також є вебсайт Archewell Productions(archewellproductions.com) і Archewell Foundation(archewell.org). Колишній вебсайт Archewell.com тепер перенаправляється на Sussex.com.

Так виглядає домашня сторінка нового сайту принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

А вчора ввечері, 12 лютого, було відкрито нову домашню сторінку "Офісу принца Гаррі та Меган, герцога і герцогині Сассекських". У ньому представлені яскраві біографії 39-річного Гаррі та 42-річної Меган, а також останні новини про цю пару. Герцога описують як "гуманітарного діяча, військового ветерана, захисника психічного здоров'я і борця за навколишнє середовище". Його дружину називають "феміністкою і поборницею прав людини та гендерної рівності".

На сторінці "Про компанію" написано: "Офіс принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських формує майбутнє за допомогою бізнесу і благодійності". Фото: Скриншот

Онлайн-ребрендинг Сассексів відбувається на тлі чуток про те, що вони, можливо, шукають нові продюсерські компанії для співпраці. Їхня угода зі Spotify на 18 мільйонів фунтів стерлінгів нещодавно добігла кінця, і ходили чутки, що потоковий гігант Netflix може не продовжувати з ними контракт на 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Важливо

Королівська сім'я остаточно видалила титул принца Гаррі з вебсайту

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, які виклики чекають на королівську сім'ю на тлі новин про рак у Чарльза III. Біограф Річард Кей вважає, що зараз принц Вільям переживає смуток і тривогу через хворобу його батька. Разом з цим, перед принцом Уельським стоїть величезний виклик, адже, ймовірно, стати королем йому доведеться раніше, ніж планувалося.

А на початку лютого ми повідомляли своїм читачам про те, як принца Гаррі покарали за його атаки на королівську сім'ю. Після численних нападок з боку принца Гаррі королівська сім'я більше не довіряє йому. Тому його родичі намагаються мінімізувати контакти, щоб не дати нового приводу для чуток у ЗМІ.