"Кличте мене мем": Меган Маркл пояснила чиновникам, як правильно до неї звертатися (фото)
Новий генеральний директор Invictus Games розповів про те, як йому веліли правильно звертатися до принца Гаррі та Меган Маркл.
Герцогиня Сассекська, американська акторка і фотомодель, Меган Маркл пояснила, як посадові особи на "Іграх нескорених" мають правильно звертатися до неї. Її відповідь далека від того, як ставилися б до колишньої високопоставленої королівської особи, пише Еxpress.
Герцог і герцогиня Сассекські нині перебувають у Канаді, щоб узяти участь у зворотному відліку до "Ігор нескорених", які відбудуться наступного року у Ванкувері та Вістлері.
Подейкують, що в розмові зі Скоттом Муром, ветераном канадського телемовлення і новим генеральним директором Invictus Games, пара пояснила, як саме він має до них звертатися.
Як сказано в колонці Річарда Ідена, Мур сказав: "Я обов'язково запитав, як мені слід звертатися до них, коли вони приїдуть. Мені сказали, що прості "сер" і "мем" цілком підійдуть".
Звернення — це те, як представникам громадськості наказано вітати членів королівської сім'ї: чоловіків слід вітати насамперед "Ваша Королівська Високість", а потім "Сер", жінок — "Ваша Королівська Високість", а потім "Мем".
Але Гаррі та Меган не можна називати "Ваша Королівська Високість", оскільки після їхнього рішення піти з посади старших членів королівської сім'ї, які працюють, вони були позбавлені титулів "Його Королівської Високості". Однак їм дозволили зберегти титул герцога і герцогині Сассекських.
Візит Меган і Гаррі до Канади
Меган і Гаррі перебувають із триденним візитом у Канаді і пробудуть там до п'ятниці, 16 лютого. Під час візиту пара має намір зустрітися з ветеранами та військовослужбовцями низки країн, які беруть участь в Іграх.
Пара вперше переїхала до Канади після того, як 2020 року пішла з посади працюючої королівської сім'ї. Герцогиня Сассекська також жила в Канаді під час зйомок юридичної драми "Форс-мажори", де вона зіграла роль Рейчел Зейн.
Їхній візит до Канади також знаменує собою їхню першу спільну співпрацю з моменту запуску нового веб-сайту sussex.com на початку цього тижня.
14 лютого пара провела День святого Валентина, катаючись на схилах, а експерт з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що в центрі уваги опинилася Меган.
Раніше, 13 лютого повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в новий скандал. Цього разу королівська сім'я погрожує закрити новий сайт подружжя. Палац побоюється, що королівський титул, який пара використала в назві та оформленні сайту, може бути комерціалізований.