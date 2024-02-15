"Кличте мене мем": Меган Маркл пояснила чиновникам, як правильно до неї звертатися (фото)

Новий генеральний директор Invictus Games розповів про те, як йому веліли правильно звертатися до принца Гаррі та Меган Маркл.

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Герцогиня Сассекська, американська акторка і фотомодель, Меган Маркл пояснила, як посадові особи на "Іграх нескорених" мають правильно звертатися до неї. Її відповідь далека від того, як ставилися б до колишньої високопоставленої королівської особи, пише Еxpress.

Герцог і герцогиня Сассекські нині перебувають у Канаді, щоб узяти участь у зворотному відліку до "Ігор нескорених", які відбудуться наступного року у Ванкувері та Вістлері.

Подейкують, що в розмові зі Скоттом Муром, ветераном канадського телемовлення і новим генеральним директором Invictus Games, пара пояснила, як саме він має до них звертатися.

Як сказано в колонці Річарда Ідена, Мур сказав: "Я обов'язково запитав, як мені слід звертатися до них, коли вони приїдуть. Мені сказали, що прості "сер" і "мем" цілком підійдуть".

Звернення — це те, як представникам громадськості наказано вітати членів королівської сім'ї: чоловіків слід вітати насамперед "Ваша Королівська Високість", а потім "Сер", жінок — "Ваша Королівська Високість", а потім "Мем".

Але Гаррі та Меган не можна називати "Ваша Королівська Високість", оскільки після їхнього рішення піти з посади старших членів королівської сім'ї, які працюють, вони були позбавлені титулів "Його Королівської Високості". Однак їм дозволили зберегти титул герцога і герцогині Сассекських.

Візит Меган і Гаррі до Канади

Меган і Гаррі перебувають із триденним візитом у Канаді і пробудуть там до п'ятниці, 16 лютого. Під час візиту пара має намір зустрітися з ветеранами та військовослужбовцями низки країн, які беруть участь в Іграх.

Пара вперше переїхала до Канади після того, як 2020 року пішла з посади працюючої королівської сім'ї. Герцогиня Сассекська також жила в Канаді під час зйомок юридичної драми "Форс-мажори", де вона зіграла роль Рейчел Зейн.

Їхній візит до Канади також знаменує собою їхню першу спільну співпрацю з моменту запуску нового веб-сайту sussex.com на початку цього тижня.

14 лютого пара провела День святого Валентина, катаючись на схилах, а експерт з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що в центрі уваги опинилася Меган.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Канаді Фото: GettyImages

Раніше, 13 лютого повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в новий скандал. Цього разу королівська сім'я погрожує закрити новий сайт подружжя. Палац побоюється, що королівський титул, який пара використала в назві та оформленні сайту, може бути комерціалізований.