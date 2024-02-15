"Зовите меня мэм": Меган Маркл объяснила чиновникам, как правильно к ней обращаться (фото)

Новый генеральный директор Invictus Games рассказал о том, как ему велели правильно обращаться к принцу Гарри и Меган Маркл.

Related video

Герцогиня Сассекская, американская актриса и фотомодель, Меган Маркл объяснила, как должностные лица на "Играх непокоренных" должны правильно обращаться к ней. Ее ответ далек от того, как относились бы к бывшей высокопоставленной королевской особе, пишет Еxpress.

Герцог и герцогиня Сассекские в настоящее время находятся в Канаде, чтобы принять участие в обратном отсчете до "Игр непокоренных", которые пройдут в следующем году в Ванкувере и Уистлере.

Говорят, что в разговоре со Скоттом Муром, ветераном канадского телевещания и новым генеральным директором Invictus Games, пара пояснила, как именно он должен к ним обращаться.

Как сказано в колонке Ричарда Идена, Мур сказал: "Я обязательно спросил, как мне следует обращаться к ним, когда они приедут. Мне сказали, что простые "сэр" и "мэм" вполне подойдут".

Обращение — это то, как представителям общественности приказано приветствовать членов королевской семьи: мужчин следует приветствовать в первую очередь "Ваше Королевское Высочество", а затем "Сэр", женщин — "Ваше Королевское Высочество", а затем "Мэм".

Но Гарри и Меган нельзя называть "Ваше Королевское Высочество", поскольку после их решения уйти с поста старших работающих членов королевской семьи они были лишены титулов "Его Королевского Высочества". Однако им разрешили сохранить титул герцога и герцогини Сассекских.

Визит Меган и Гарри в Канаду

Меган и Гарри находятся с трехдневным визитом в Канаде и пробудут там до пятницы, 16 февраля. В ходе визита пара намерена встретиться с ветеранами и военнослужащими ряда стран, участвующих в Играх.

Пара впервые переехала в Канаду после того, как в 2020 году ушла с поста работающей королевской семьи. Герцогиня Сассекская также жила в Канаде во время съемок юридической драмы "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рэйчел Зейн.

Их визит в Канаду также знаменует собой их первое совместное сотрудничество с момента запуска нового веб-сайта sussex.com в начале этой недели.

14 февраля пара провела День святого Валентина, катаясь на склонах, а эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что в центре внимания оказалась Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл в Канаде Фото: GettyImages

Ранее, 13 февраля сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал. На этот раз королевская семья грозится закрыть новый сайт супругов. Дворец опасается, что королевский титул, который пара использовала в названии и оформлении сайта, может быть коммерциализирован.