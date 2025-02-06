Король Чарльз ІІІ сигнализирует о больших переменах для Кейт Миддлтон: детали

Жена принца Уильяма стала фактически на шаг ближе к своей великой роли королевы. По словам инсайдера, "королевская семья ценит Кейт".

Related video

Король Великобритании Чарльз III сигнализирует о серьезных изменениях для своей невестки Кейт Миддлтон. Об этом пишет InTouch Weekly.

Принцесса Уэльская взяла на себя главные обязанности, поскольку ее свекор одобрил новые изменения для жены своего старшего сына Уильяма.

Кэтрин активно начала год, поскольку на нее возложили новые обязанности, и она продолжает продвигать организации, патроном которых она уже является.

Официальные лица Букингемского дворца уже работают и готовят принца Уильяма и его жену к их суженым королевским ролям. Последний шаг короля Чарльза укрепил позицию Кейт Миддлтон в семье и стер любые сомнения относительно ее позиции, которые когда-либо возникнут.

Принцесса Уэльская перенесла девятимесячную борьбу с раком, и король удивил ее новой честью после выздоровления. Теперь жена принца Уильяма может выдавать ордера, которые являются "знаком признания людей или компаний, которые регулярно поставляли товары или услуги королевскому дому".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Теперь будущая королева стала фактически на шаг ближе к своей великой роли, поскольку ранее эта честь была зарезервирована для монархов и их прямых наследников.

Королевские источники сообщают, что это был значительный шаг со стороны короля для невестки. Последняя принцесса Уэльская, которая имела право выдавать королевские ордера, была королева Мария 115 лет назад, "поэтому это довольно большое дело".

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

Инсайдер добавил, что "это показывает, насколько королевская семья ценит Кейт".

Напомним, принц Луи сфотографировал Кейт Миддлтон в лесу.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон относительно ее гардероба.