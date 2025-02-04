Принц Луи дебютировал как фотограф и снял Кейт Миддлтон (фото)

Супруга принца Уильяма в сентябре 2024 завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 сообщила о ремиссии. Теперь она старается еще больше свободного времени проводить с семьей.

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Шестилетний принц Луи дебютировал как фотограф, сняв свою маму Кейт Миддлтон в лесу. Кадр опубликован на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram накануне Дня борьбы с раком 4 февраля.

Будущая королева Великобритании в сентябре 2024 завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 сообщила о ремиссии. Теперь она старается еще больше свободного времени проводить с семьей.

На новой фотографии мама троих детей позировала во время прогулки по лесу, подняв руки. А автором снимка стал младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Луи.

"Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни. Кэтрин", — говорится в подписи к кадру.

Кейт Миддлтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

Фото и пожелания от будущей британской королевы выпущено накануне Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля.

Накануне Кейт Миддлтон решила вообще не делиться информацией о своих образах.

"Она занимается работой, которая ее интересует и которая очень для нее важна, а люди просто обсуждают то, во что она одета", — отметил источник Mirror.

Кроме принца Луи, Кэтрин и ее муж принц Уильям воспитывают дочь Шарлотту и сына Джорджа.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри.

Также Фокус писал о встрече принцессы Уэльской с тяжелобольными детьми.