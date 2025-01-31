Кейт Миддлтон в скромном наряде пообщалась с тяжелобольными детьми

Кэтрин возобновляет практику посещений подшефных учреждений после года лечения от рака.

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43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила детский хоспис Tŷ Hafan в Салли, недалеко от Кардиффа (Южный Уэльс), открывшийся в 199 году, покровительницей которого она недавно стала. Это стал ее первый "выездной день" с 2023 года, поскольку затем она год боролась с раком. Строительство хосписа курировала принцесса Диана, а после ее смерти покровительство над ним взял принц Чарльз, и теперь эта роль перешла к Кэтрин. Фото и видео встреч появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

На встречу с детьми и сотрудниками заведения Кейт Миддлтон надела клетчатое черно-белое платье от Zara с бантом, бежевый тренч от Chris Kerr Bespoke Tailor и черные туфли из кожи от Russell & Bromley. Из украшений она выбрала любимые геометрические золотые серьги от Spells of Love, а на ее пальце красовалось знаменитое кольцо с цейлонским сапфиром и бриллиантами.

В хосписе у Кейт вышла очень насыщенная программа. Она пообщалась с детьми, страдающими от ограничивающих жизнь заболеваний и даже покрасила свою ладонь в красный цвет, чтобы оставить отпечаток, как это сделал король Чарльз много лет назад. Кэтрин присоединилась к детям на веселом мероприятии "оставайтесь и играйте" после того, как Кенсингтонский дворец пожертвовал музыкальные инструменты, и призналась, что ее собственным детям, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, "понравились бы" эти занятия.

Королевская особа также уделила внимание родителям детей-пациентов хосписа.

Позже в тот же день Кейт посетила Corgi, текстильную фабрику в Амманфорде, специализирующуюся на носках и трикотаже, которая была основала в 1892 году. Там она встретилась с лордом-лейтенантом Dyfed Сарой Эдвардс, а также с Лизой Вуд и Крисом Джонсом, братом и сестрой, которые владеют бизнесом. Принцессе рассказали о проектах, над которыми работали сотрудники, включая дизайны Уильяма Морриса. Кейт со смехом призналась, что она "ужасно" делает носки. Потом она села за одну из машин, и сотрудница фабрики показала, как "присоединить" носок к носку, стежок за стежком.

Принцесса потратила несколько минут, пытаясь разобраться в процессе, смеясь над собственными усилиями.

"Это так кропотливо. Это определенно не моя сильная сторона", – сказала она.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон не сдержала эмоций на публике, пообщавшись с людьми, пережившими Холокост.