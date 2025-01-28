Кейт Миддлтон проявила эмоции на публике (фото, видео)

Принцесса Уэльская пообщалась с выжившими жертвами Холокоста. Среди них были и герои ее фотопроекта, посвященного 75-ой годовщине освобождения бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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43-летняя Кейт Миддлтон не часто появляется на публике после перенесенного рака, однако она вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила поминальную службу по Холокосту в Лондоне. Об этом говорится на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

На мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Церемония в Гилдхолле объединила религиозных и гражданских лидеров, а также выживших в Холокосте и более поздних геноцидах. Уильяма и Кейт по прибытии встретили Оливия Маркс-Волдман, генеральный директор Holocaust Memorial Day Trust, и его председатель попечительского совета Лора Маркс.

Принцесса Кейт, одетая во все черное с пятирядным жемчужным ожерельем, и Уильям, одетый в темно-синий костюм и синий галстук, описали это как "большую честь" присутствовать на встрече с группой выживших, которые рассказали ей свои душераздирающие личные истории.

Во время встречи не обошлось без эмоциональных моментов. Кейт искренне обняла 89-летнего Стивена Фрэнка, с которым она познакомилась четыре года назад. Принцесса Уэльская сделала фотографию мистера Фрэнка и его внуков в 2020 году в рамках проекта "Поколения: портрет выживших в Холокосте", который в то время отмечал 75-летие со дня окончания геноцида.

"Я хочу вас крепко обнять" – сказала королевская особа старику. Он поблагодарил ее за то, что Кэтрин отправила ему рождественскую открытку, и пара поболтала о его семье.

Она также тепло обняла 87-летнюю Ивонн Бернстайн, которую также фотографировала в 2020-м. Принцесса сжала ее руки и отметила, что для нее удовольствие видеть старого друга.

Тем временем король Чарльз III стал первым главой британского государства, посетившим Аушвиц-Биркенау. Он сказал выжившим в Холокосте, что находиться в Польше было "мрачно и священно". Родственница короля, принцесса Алиса Баттенбергская во время геноцида укрывала евреев от немцев. За это она получила звание праведника народов мира.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон после года лечения рака провела новогодние праздники в Альпах.