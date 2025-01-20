"Обычная семья": Кейт Миддлтон после года лечения рака провела новогодние праздники в Альпах

Будущая королева Великобритании с мужем и тремя их детьми наслаждались заснеженными горами. Шарлотта, Луи и Джордж провели каникулы в Куршевеле.

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После года лечения рака принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отправилась на отдых в горах со своими близкими. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса накануне рассказала, что сейчас она в состоянии ремиссии и сосредоточена на своем выздоровлении, одновременно медленно восстанавливая свои королевские обязанности. Мать троих детей публично объявила о своем диагнозе в марте 2024 года после плановой операции на брюшной полости в январе.

Через год после профилактической химиотерапии будущая королева Великобритании отправилась на отдых, чтобы провести время со своей семьей. В сопровождении своего мужа принца Уильяма и их троих детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, Кейт прибыла в зимние Альпы на некоторое время.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на Рождество 2024 года Фото: Getty Images

Сообщается, что семья провела Рождество в Великобритании, прежде чем покинуть свою резиденцию в Сандрингеме. Они наслаждались временем в популярном ресторане на вершине горы, попивая утром горячие напитки и возвращаясь в то же место, чтобы наслаждаться панорамным видом за совместной трапезой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2008 году Фото: Getty Images

Сотрудник заведения рассказал: "Было прекрасно видеть, как Кейт расслабляется и наслаждается собой. Они выглядели как обычная английская семья, и многие люди их не узнали. Мы видели их не впервые. Они приезжают сюда годами".

Семья наслаждалась едой в ресторане La Cave des Creux во время пребывания в Куршевеле во французских Альпах.

Напомним, принцесса Шарлотта получит особую тиару принцессы Дианы.

Также Фокус писал о выздоровлении Кейт Миддлтон от рака.