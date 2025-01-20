"Звичайна сімʼя": Кейт Міддлтон після року лікування раку провела новорічні свята в Альпах

Майбутня королева Великої Британії з чоловіком та трьома їхніми дітьми насолоджувалися засніженими горами. Шарлотта, Луї та Джордж провели канікули в Куршевелі.

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Після року лікування раку принцеса Уельська Кейт Міддлтон вирушила на відпочинок у горах зі своїми близькими. Про це пише Daily Mail.

Принцеса напередодні розповіла, що зараз вона в стані ремісії та зосереджена на своєму одужанні, одночасно повільно відновлюючи свої королівські обов’язки. Мати трьох дітей публічно оголосила про свій діагноз у березні 2024 року після планової операції на черевній порожнині в січні.

Через рік після профілактичної хіміотерапії майбутня королева Великої Британії вирушила на відпочинок, щоб провести час зі своєю родиною. У супроводі свого чоловіка принца Вільяма та їхніх трьох дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, Кейт прибула в зимові Альпи на деякий час.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Різдво 2024 року Фото: Getty Images

Повідомляється, що сім'я провела Різдво у Великій Британії, перш ніж покинути свою резиденцію в Сандрінгемі. Вони насолоджувалися часом у популярному ресторані на вершині гори, попиваючи вранці гарячі напої та повертаючись у те саме місце, щоб насолоджуватися панорамним краєвидом за спільною трапезою.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2008 році Фото: Getty Images

Співробітник закладу розповів: "Було чудово бачити, як Кейт розслабляється та насолоджується собою. Вони виглядали як звичайна англійська сім’я, і багато людей їх не впізнали. Ми бачили їх не вперше. Вони приїжджають сюди роками".

Сім'я насолоджувалася їжею в ресторані La Cave des Creux під час перебування в Куршевелі у французьких Альпах.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта отримає особливу тіару принцеси Діани.

Також Фокус писав про одужання Кейт Міддлтон від раку.