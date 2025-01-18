Принцеса Шарлотта отримає особливу тіару принцеси Діани: деталі (фото)

Мама принца Вільяма трагічно загинула в 1997 році в ДТП у Парижі. Її старшій онуці Шарлотті дістанеться безцінна реліквія.

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Принцесі Шарлотті лише дев’ять років, але вона вже є одним із найпопулярніших членів королівської родини Великої Британії. Донька принца Вільяма та онука принцеси Діани отримає безцінну реліквію від своєї знаменитої бабусі. Про це пише Mirror.

Як єдина дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Шарлотта часто потрапляє в ЗМІ після публічних появ через свій вибір одягу, манери або навіть те, як вона ставиться до своїх братів принца Джорджа, 11 років, і принца Луї, 6.

Є одна сімейна реліквія, яку вона збирається успадкувати і якої не матиме ніхто інший у світі. Джерела в палаці сказали, що Шарлотта збирається першою вибрати колекцію ювелірних виробів покійної принцеси Діани, оскільки вона є старшою онукою.

Дочка принца Гаррі, трирічна принцеса Лілібет, також зможе вибрати деякі речі бабусі, коли настане час.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Однак повідомлялося, що саме Шарлотта зможе успадкувати тіару принцеси Діани, яка наразі перебуває під опікою брата Діани, графа Чарльза Спенсера.

Королівське джерело говорило: "Вільям добре знає, що у графа є власні доньки, але вони погодилися, що культовий твір Діани належить її першій онуці".

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty

Тіару Спенсер Діана носила на своєму весіллі з королем Чарльзом у 1981 році. Сімейна реліквія була розроблена у 1930-х роках і виготовлена ​​з використанням інших ювелірних виробів, якими володіла родина Спенсер.

Принцеса Діана на своєму весіллі Фото: Getty Images

Хоча Шарлотта ще маленька, вважається, що вона вже знає про реліквію, яку вона одного дня успадкує. Джерело говорило, що донька Кейт Міддлтон була "запаморочена від хвилювання" через тіару, яка дозволить їй мати із собою частинку принцеси Діани.

Мама принца Вільяма трагічно загинула в 1997 році в ДТП у Парижі.

Нагадаємо, чому принцеса Діана завжди притискала клатч до грудей.

Також Фокус писав про дивовижний талант принцеси Шарлотти, який вона успадкувала від королеви Єлизавети ІІ.