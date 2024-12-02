Принцеса Шарлотта успадкувала дивовижний талант від королеви Єлизавети ІІ

Раніше стало відомо, що донька Кейт Міддлтон любить балет. Свого часу танцями цікавилася її бабуся принцеса Діана.

Розкрито прихований талант принцеси Шарлотти, який вона успадкувала від королівської родички. Про це пише Hello Magazine.

Молоді члени монаршої сім’ї мають багато талантів: шестирічний принц Луї вчиться грати на барабанах. А принцеса Шарлотта, яка цікавиться балетом, як і її бабуся принцеса Діана, також успадкувала талант від своєї прабабусі, королеви Єлизавети II.

Королівський автор Філ Дампір розповів: "Мені сказали, що Шарлотта також успадкувала від покійної королеви блискучу здатність імітувати видатних діячів. Це стане в нагоді на Різдво, коли члени королівської сім’ї збираються ввечері в Сандрінгемі, щоб пограти в шаради".

Принцеса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

Виявилося, що королева Єлизавета добре парадіювала різних політиків, включаючи президентів США. Також бабуся принца Вільяма "могла робити регіональні акценти з усієї країни".

Про любов Шарлотти до танців експерт каже, що юна принцеса "була в захваті, коли разом з її мамою відвідала студії Strictly Come Dancing, а в інший раз у 2023 році подивилася "Лебедине озеро" в Лондонському Колізеї".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Королівський експерт також вважає, що Шарлотта стала невичерпним джерелом сили для онкохворої Кейт Міддлтон, адже вміє "сказати правильні слова в правильний час".

"Вінстон Черчилль одного разу сказав про покійну королеву Єлизавету, коли вона була дитиною, що він ніколи не бачив такої зрілості в когось настільки молодого, і Шарлотта, здається, успадкувала цю рису від своєї прабабусі, на яку вона неймовірно схожа", — зазначив Філ.

За словами експерта, у доньки принца Вільяма є внутрішня сила, яка "одного разу може стати неоціненною, оскільки вона третя в черзі на трон".

Нагадаємо, принц Луї почав грати на барабанах.

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