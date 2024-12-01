Розкрито "пустотливий" секрет шлюбу принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Королівська пара, яка обмінялася обітницями у Вестмінстерському абатстві у квітні 2011 року, є гордими батьками трьох дітей. У подружжя народилися сини Джордж, Луї та донька Шарлотта.

Кейт Міддлтон та принц Вільям мають "пустотливий" секретний інгредієнт, який сприяє процвітанню їхнього шлюбу. Про це пише Mirror.

Експерт стверджує, що грайливий характер є таємним шармом пари — риса, яку вони також передають своїм дітям.

Королівський автор Крістофер Андерсен розповів: "Вільям якось описав почуття гумору Кейт як "пустотливе", а своє — як "брудне", і стверджував, що це одна з найважливіших речей, які їх об’єднували. Вони, безумовно, виправилися заради дітей, але все ще можуть розсмішити одне одного".

Вільям і Кейт часто сміються під час королівських заходів, а їхні діти, особливо маленький Луї, явно успадковують сімейне почуття гумору.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Вільям вперше розповів про грайливе почуття гумору Кейт під час їхнього інтервʼю про заручини наприкінці 2010 року. Розмовляючи з Томом Бредбі, Вільям сказав: "Звичайно, ми познайомилися в університеті — у Сент-Ендрюсі ми спочатку були друзями більше року, і це просто так. Відтоді ми просто проводили більше часу одне з одним, гарно хихикали, веселилися і зрозуміли, що у нас спільні інтереси".

Майбутній британський король тоді додав: "У неї справді пустотливе почуття гумору, що мені допомагає, тому що у мене дуже сухе почуття гумору".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з принцом Джорджем Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, Меган Маркл проти примирення з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.

Також Фокус писав про причину переїзду Кейт Міддлтон та принца Вільяма.