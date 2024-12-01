Раскрыт "озорной" секрет брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королевская пара, которая обменялась обетами в Вестминстерском аббатстве в апреле 2011 года, является гордыми родителями троих детей. У супругов родились сыновья Джордж, Луи и дочь Шарлотта.

Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют "озорной" секретный ингредиент, который способствует процветанию их брака. Об этом пишет Mirror.

Эксперт утверждает, что игривый характер является тайным шармом пары — черта, которую они также передают своим детям.

Королевский автор Кристофер Андерсен рассказал: "Уильям как-то описал чувство юмора Кейт как "озорное", а свое — как "грязное", и утверждал, что это одна из самых важных вещей, которые их объединяли. Они, безусловно, исправились ради детей, но все еще могут рассмешить друг друга".

Уильям и Кейт часто смеются во время королевских мероприятий, а их дети, особенно маленький Луи, явно наследуют семейное чувство юмора.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Уильям впервые рассказал об игривом чувстве юмора Кейт во время их интервью о помолвке в конце 2010 года. Разговаривая с Томом Брэдби, Уильям сказал: "Конечно, мы познакомились в университете — в Сент-Эндрюсе мы сначала были друзьями больше года, и это просто так. С тех пор мы просто проводили больше времени друг с другом, хорошо хихикали, веселились и поняли, что у нас общие интересы".

Будущий британский король тогда добавил: "У нее действительно озорное чувство юмора, что мне помогает, потому что у меня очень сухое чувство юмора".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, Меган Маркл против примирения с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Также Фокус писал о причине переезда Кейт Миддлтон и принца Уильяма.