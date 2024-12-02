Принцесса Шарлотта унаследовала удивительный талант от королевы Елизаветы II

Ранее стало известно, что дочь Кейт Миддлтон любит балет. В свое время танцами интересовалась ее бабушка принцесса Диана.

Раскрыт скрытый талант принцессы Шарлотты, который она унаследовала от королевской родственницы. Об этом пишет Hello Magazine.

Молодые члены монаршей семьи имеют много талантов: шестилетний принц Луи учится играть на барабанах. А принцесса Шарлотта, которая интересуется балетом, как и ее бабушка принцесса Диана, также унаследовала талант от своей прабабушки, королевы Елизаветы II.

Королевский автор Фил Дампир рассказал: "Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность имитировать выдающихся деятелей. Это пригодится на Рождество, когда члены королевской семьи собираются вечером в Сандрингеме, чтобы поиграть в шарады".

Принцесса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

Оказалось, что королева Елизавета хорошо парадировала различных политиков, включая президентов США. Также бабушка принца Уильяма "могла делать региональные акценты со всей страны".

О любви Шарлотты к танцам эксперт говорит, что юная принцесса "была в восторге, когда вместе с ее мамой посетила студии Strictly Come Dancing, а в другой раз в 2023 году посмотрела "Лебединое озеро" в Лондонском Колизее".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Королевский эксперт также считает, что Шарлотта стала неисчерпаемым источником силы для онкобольной Кейт Миддлтон, ведь умеет "сказать правильные слова в правильное время".

"Уинстон Черчилль однажды сказал о покойной королеве Елизавете, когда она была ребенком, что он никогда не видел такой зрелости у кого-то настолько молодого, и Шарлотта, кажется, унаследовала эту черту от своей прабабушки, на которую она невероятно похожа", — отметил Фил.

По словам эксперта, у дочери принца Уильяма есть внутренняя сила, которая "однажды может стать неоценимой, поскольку она третья в очереди на трон".

Напомним, принц Луи начал играть на барабанах.

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