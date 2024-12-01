Принц Уильям рассказал о "громком" хобби принца Луи

Маленький Луи известен своим дерзким и активным поведением. Его новое хобби не удивит королевских фанатов.

Принц Уильям раскрыл новое громкое хобби принца Луи. Об этом пишет Daily Mail.

Об увлечении шестилетнего сына будущий король Великобритании рассказал во время мероприятия Tusk Conservation Award в Лондоне, где встретился с участником The Rolling Stones Ронни Вудом и Марком Нопфлером из Dire Straits.

Муж Кейт Миддлтон признался, что его младший сын начал играть на барабанах, пошутив, что это делает жизнь в Виндзоре действительно очень шумной.

"Мой младший учится играть на барабанах, вот почему я провожу всю мою жизнь, заткнув уши пальцами", — со смехом пожаловался принц Уэльский.

Принц Луи Фото: Getty Images

Маленький Луи известен своим дерзким и активным поведением, поэтому новость о его новом хобби не станет неожиданностью для поклонников королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty Images

В своей речи принц Уильям отметил, что "сегодняшний вечер является напоминанием о том, что наша планета продолжает сталкиваться с ужасными экологическими проблемами".

Говоря о Джордже, Шарлотте и Луи, он сказал: "Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, где ласточки все еще мигрируют, гориллы все еще живут в облачных лесах Уганды, а носороги все еще бродят по засушливым пастбищам Намибии".

Напомним, Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление.

Также Фокус писал о способе воспитания детей в семье Уэльских.