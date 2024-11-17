Практичные родители: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей

Несмотря на то, что у Шарлотты, Джорджа и Луи есть няня, родители не остаются в стороне от их воспитания. Кейт и Уильям используют одно правило, которое позволяет им не кричать на детей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют особое правило при воспитании своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом пишет Express.

Сообщается, что королевская пара применила уникальный подход к дисциплине наследников.

Вместо использования тайм-аутов они сосредотачиваются на разговоре и понимании, чтобы управлять поведением своих детей. Источник рассказал: "Нет "непослушного шага", но есть "диван для разговора".

Инсайдер уточнил, что когда кто-то из детей начинает делать что-то плохое, один из родителей отводит их в сторону для спокойного диалога.

"Непослушного ребенка забирают с места ссоры или препятствий и спокойно разговаривают с ним или Кейт, или Уильям", — отметил источник.

Родители всегда сохраняют самообладание, не кричат на детей и спокойно им все объясняют.

Источник добавил: "Детям абсолютно запрещено кричать, и любой намек на крик друг на друга рассматривается удалением".

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Кроме того, они рассказали, что няня Джорджа, Шарлотты и Луи, которая прошла обучение в Норланде, Мария Борралло, согласовывает все решения с Уэльскими.

"Это военная операция, но вы никогда не догадаетесь об этом, потому что они безумно работают над воспитанием своих детей и над тем, чтобы все было спокойно и счастливо для них троих", — добавил инсайдер.

Сообщается, что няня детей получает до 120 000 фунтов стерлингов в год.

Госпожа Борралло, выпускница Норландского колледжа, присоединилась к королевскому дому в 2014 году, когда принцу Джорджу было примерно восемь месяцев.

Няня детей Кейт Миддлтон Фото: Getty

Г-жа Макаларан ранее отметила, что г-жа Борралло не только играет важную роль в воспитании детей, но также может "предложить важную эмоциональную поддержку, которая гарантирует сохранение крепких связей, даже когда дети уже взрослые". Несмотря на значительную роль г-жи Борралло, принц Уильям и принцесса Кейт, как сообщается, очень практичные родители.

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила важную традицию.

Также Фокус писал о том, какой Кейт Миддлтон была в подростковом возрасте.