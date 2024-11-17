Практичні батьки: як Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують дітей

Попри те, що в Шарлотти, Джорджа та Луї є няня, батьки не залишаються осторонь від їхнього виховання. Кейт та Вільям використовують одне правило, яке дозволяє їм не кричати на дітей.

Кейт Міддлтон і принц Вільям мають особливе правило під час виховання своїх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Про це пише Express.

Повідомляється, що королівська пара застосувала унікальний підхід до дисципліни спадкоємців.

Замість використання тайм-аутів вони зосереджуються на розмові та розумінні, щоб керувати поведінкою своїх дітей. Джерело розповіло: "Немає "неслухняного кроку", але є "диван для розмови".

Інсайдер уточнив, що коли хтось із дітей починає робити щось погане, один із батьків відводить їх убік для спокійного діалогу.

"Неслухняну дитину забирають із місця сварки чи перешкод і спокійно розмовляють з нею або Кейт, або Вільям", — зазначило джерело.

Батьки завжди зберігають самовладання, не кричать на дітей та спокійно їм усе пояснюють.

Джерело додало: "Дітям абсолютно заборонено кричати, і будь-який натяк на крик одне на одного розглядається видаленням".

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Крім того, вони розповіли, що няня Джорджа, Шарлотти та Луї, яка пройшла навчання в Норланді, Марія Борралло, погоджує всі рішення з Уельськими.

"Це військова операція, але ви ніколи не здогадаєтеся про це, тому що вони шалено працюють над вихованням своїх дітей і над тим, щоб усе було спокійно та щасливо для них трьох", — додав інсайдер.

Повідомляється, що няня дітей отримує до 120 000 фунтів стерлінгів на рік.

Пані Борралло, випускниця Норландського коледжу, приєдналася до королівського дому у 2014 році, коли принцу Джорджу було приблизно вісім місяців.

Няня дітей Кейт Міддлтон Фото: Getty

Пані Макаларан раніше зазначила, що пані Борралло не лише відіграє важливу роль у вихованні дітей, але також може "запропонувати важливу емоційну підтримку, яка гарантує збереження міцних зв’язків, навіть коли діти вже дорослі". Незважаючи на значну роль пані Борралло, принц Вільям і принцеса Кейт, як повідомляється, дуже практичні батьки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон порушила важливу традицію.

Також Фокус писав про те, якою Кейт Міддлтон була в підлітковому віці.