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Стиль жизни

Больная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

В начале 2024 года жена принца Уильяма сообщила о своей борьбе с раком. Через несколько месяцев она встретилась с онкобольной девочкой Лиз, чья жизнь оборвалась накануне.

Кейт Миддлтон прокомментировала смерть юной фотографа Лиз Хаттон, жизнь которой унес рак. Заявление принц и принцесса Уэльские оставили в своем Instagram 28 ноября.

"Нам так жаль слышать, что Лиз Хаттон, к сожалению, умерла. Имели честь встретить такую смелую и скромную молодую женщину. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз Вики и Аароном и ее братом Матео в это невероятно трудное время", — написали будущий король Великобритании и его жена.

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Кейт Миддлтон отреагировала на смерть Лиз Хаттон
Фото: скріншот

Девочка умерла у себя дома в Гаррогейте, Северный Йоркшир, менее чем через год после того, как у нее диагностировали неизлечимую десмопластическую мелкоруглоклеточную опухоль. Недавно онкобольная Кейт Миддлтон и принц Уильям встречались с Лиз Хаттон в Виндзорском замке.

Сообщается, что во время встречи королевская пара намеренно не обсуждала свой опыт борьбы с раком, их разговор был о любимом хобби Лиз и Кейт — фотографии.

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Кейт Миддлтон и Лиз Хаттон
Фото: скрин

Напомним, Кейт Миддлтон хочет избавиться от рождественской традиции королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о том, почему Кейт Миддлтон не наденет диадему в этом году.