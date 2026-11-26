Фокус разбирался в том, сколько должно пройти времени, чтобы окупились вложения в покупку портативной электростанции вроде EcoFlow, Bluetti или Anker.

Зарядные станции весьма востребованы среди украинцев из-за проблем работы энергетической инфраструктуры страны, которая ежедневно подвергается ракетным атакам ВС РФ. Эти устройства способны питать бытовую технику — от холодильников и газовых котлов до роутеров и осветительных приборов. Однако стоят они, мягко скажем, недешево — 50 000–60 000 гривен и больше. Фокус выяснил, как быстро окупится каждая потраченная гривна.

Основные возможности зарядных станций

Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 Max Фото: Cкриншот

Мы взяли за основу популярные устройства в Украине со схожей емкостью аккумуляторов: EcoFlow DELTA 2 Max, BLUETTI AC200L и Anker SOLIX F2000. Все они имеют батареи на 2,048 кВт·ч для питания бытовой техники вроде холодильников, газовых котлов, гаджетов.

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EcoFlow DELTA 2 Max

Эта станция с LiFePO4-аккумулятором обладает выходной мощностью 2400 Вт и пиковой — до 4800 Вт (емкость можно увеличить до 6144 Вт·ч с помощью дополнительных аккумуляторов, — прим. ред.). У модели есть 4 розетки 230 В, порты USB-A и USB-C, а также поддержка зарядки от солнечных панелей (мощность — 1000 Вт). Батарея рассчитана на 3000 циклов зарядки/разрядки, после чего ее емкость достигнет 80% от первоначальной. Вес — 23 кг.

Цена: от 49 000 грн.

BLUETTI AC200L

Станция обладает номинальной выходной мощностью 2400 Вт. Пиковая выходная мощность достигает 7200 Вт. Из остального: 4 розетки переменного тока, USB-порты, поддержка зарядки от солнечных панелей (до 1200 Вт), возможность увеличения емкости батареи до 8192 Вт·ч с помощью дополнительных аккумуляторов. Вес — 28,3 кг.

Стоимость: от 58 600 грн.

Зарядная станция BLUETTI AC200L Фото: Bluetti

Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767)

Модель получила LiFePO4-аккумулятор, мощность которого можно увеличить до 4096 Вт·ч с помощью дополнительных батарей, и номинальную выходную мощность 2300 Вт. Она способна питать холодильники и другую бытовую технику. Устройство располагает 3-мя розетками переменного тока, портами USB-A и USB-C, поддержкой зарядки от солнечных панелей (до 1000 Вт), ИБП, способным переключаться за 20 мс. Вес — 30,5 кг.

Цена: от 57 000 до 70 000 грн.

Как работают портативные зарядные станции?

Зарядка Anker Solix S2000 Фото: popularmechanics.com

Главным компонентом любой зарядной станции является, конечно, аккумулятор. Помимо него имеются инвертор и электронная система управления. Устройство может быть оснащено еще и источников бесперебойного питания (ИБП).

Аккумулятор накапливает энергию в виде постоянного тока (DC). В большинстве моделей используются литий-железо-фосфатные (LiFePO4 или LFP) аккумуляторы, способные выдерживать тысячи циклов зарядки/разрядки.

Инвертор преобразует эту энергию в переменный ток (AC), который необходим для питания разной техники.

ИБП обеспечивает питание подключенной техники при внезапном отключении электричества или скачке напряжения.

Обычно устройства заряжают от розетки 230 В, реже — от солнечных панелей (обычно продаются в комплекте) или от автомобильного прикуривателя, генератора.

Важно различать емкость аккумулятора и выходную мощность. Емкость (Вт·ч) определяет, как долго смогут проработать подключенные устройства. Выходная мощность (Вт) — какую технику можно запитать от станции одновременно.

Как долго станция на 2 кВт·ч обеспечивает работу холодильника, котла

Зарядная станция серии EcoFlow DELTA Фото: Скриншот

Аккумулятор зарядной станции не отдает всю энергию без остатка. Часть ее теряется при преобразовании постоянного тока в переменный, а часть — от того, что сама станция тоже потребляет некоторое ее количество. Так что при полном заряде вам будут доступны не 2,048 кВт·ч, а около 1,7 кВт·ч переменного тока.

Допустим, нужно запитать холодильник, газовый котел, Wi-Fi-роутер и несколько светодиодных ламп. Суммарное среднее энергопотребление достигнет приблизительно 160 Вт. При таком показателе на 100% заряженная станция сможет обеспечить до 10 ч резервного питания. Если потребление вырастет до 200 Вт, то время сократится до 8,5 ч.

Перед покупкой станции следует уточнить: какова пусковая мощность устройств, которые планируется подключать к ней. Для газовых котлов, стоит заметить, есть особые требования к заземлению, подключению нейтрали и синусоиде. ​​Наличие инвертора с "чистой синусоидой" важно, но оно не гарантирует совместимость со всеми моделями котлов.

Когда окупятся вложения в покупку зарядной станции

Электростанция Bluetti AC180

Срок окупаемости зарядки зависит от того, как часто отключают свет и сколько денег удается сэкономить благодаря ее работе.

Важно понимать, что станция и сама питается от сети, а это, конечно, никак не снижает счетов за электроэнергию. При бытовом тарифе 4,32 грн за кВт·ч использование накопленной энергии обходится даже дороже, чем потребление напрямую из сети, т.к. часть энергии теряется в процессе зарядки и преобразования (о чем мы говорили выше). Так что зарядная станция не ​ окупается за счет экономии на оплате света.

Но все же кое-какие расчеты мы можем провести. Если станция ​​стоимостью, допустим, 55 000 грн помогает избежать убытков на сумму 1000 грн в месяц, то инвестиции окупятся через 4,6 года. Если на 2000 грн в месяц, — то срок окупаемости сокращается до 2,3 лет. При экономии 500 грн в месяц на окупаемость уйдет более 9 лет.

Показатели, приведенные выше, носят иллюстративный характер: реальная экономия зависит от продолжительности и частоты отключений, используемых электроприборов и тех потерь, которые домохозяйство несет в отсутствие света.

Солнечные панели тут помогли бы улучшить экономические показатели, т.к. они позволяют заряжать станцию ​​бесплатной солнечной энергией. Однако это потребует дополнительных вложений в сами панели и их установку.

Выводы

Зарядная станция Anker SOLIX F2000 Фото: 4X4 Australia

Зарядные станции вроде EcoFlow DELTA 2 Max, BLUETTI AC200L и Anker SOLIX F2000 способны обеспечить работу основных бытовых приборов во время отключений электроэнергии. Благодаря аккумуляторам емкостью 2 кВт·ч и выходной мощности более 2 кВт они подходят для питания холодильников, совместимых газовых котлов, роутеров, осветительных приборов, электроники. Однако их стоит рассматривать как способ поддержания комфорта и смягчения последствий отключений электроэнергии, а не как гарантированный способ сэкономить деньги. При нынешних тарифах на электроэнергию в Украине зарядка такой станции от сети не дает ощутимой финансовой выгоды.

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