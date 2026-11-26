Оболочка One UI 9.5 повышает уровень конфиденциальности, расширяет возможности персонализации, улучшает процесс фотосъемки и делает повседневное использование смартфонов более удобным.

Первая бета-версия оболочки One UI 9.5 для серии Galaxy S26 привносит ряд нововведений. Хотя обновление не предполагает масштабных визуальных изменений, некоторые добавленные функции отвечают на давние запросы пользователей Galaxy, пишет techturco.com.

Встроенная блокировка приложений

Смартфон Samsung с оболочкой One UI 9.5 Фото: sammobile.com

Одним из самых ожидаемых нововведений стала встроенная функция блокировки приложений. Она позволяет защитить отдельные программы с помощью дополнительного этапа аутентификации — через биометрические данные или способ разблокировки экрана телефона. Чтобы активировать защиту, достаточно долго нажать на иконку приложения и выбрать соответствующий пункт в появившемся меню. В отличие от "Защищенной папки" (Secure Folder), которая создает отдельную изолированную среду, функция App Lock защищает приложения прямо в их обычном месте. При попытке открыть заблокированное приложение потребуется пройти аутентификацию.

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Эффект 3D на экране блокировки

One UI 9.5 на смартфоне Фото: androidauthority.com

В One UI 9.5 появился "живой" эффект, придающий обоям на экране блокировки ощущение глубины. При наклоне смартфона элементы изображения перемещаются с разной скоростью, создавая эффект параллакса. Ранее в Samsung уже была похожая опция в приложении "Галерея", однако она создавала видеофайл, который не реагировал на движения устройства. Новый эффект можно применить непосредственно в редакторе обоев для экрана блокировки. Функция доступна для премиальных устройств Galaxy, включая серию S, модели линейки FE, складные смартфоны серии Z и планшеты.

Улучшенное управление камерой

Съемка на смартфон Samsung Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Samsung переработала панель быстрых настроек камеры: теперь часто используемые параметры доступны без необходимости прокрутки. Вспышка, таймер, соотношение сторон, разрешение, экспозиция и баланс белого теперь отображаются вместе, рядом с ярлыком для перехода к основным настройкам камеры. В режимах "Профессиональный" (Pro) и "Профессиональное видео" (Pro Video) также появилось больше возможностей для настройки интерфейса: пользователи могут размещать нужные элементы управления вокруг кнопки спуска затвора — например, блокировку экспозиции, гистограмму, подсветку фокуса (focus peaking), параметры замера экспозиции или выбор зоны автофокуса.

Функция Tap to Share в системе Quick Share

Экран смартфона Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

В сервисе Quick Share появилась новая функция Tap to Share ("коснись, чтобы поделиться"), работающая по принципу технологии AirDrop от Apple. Теперь пользователи могут передавать файлы, просто поднеся задние панели двух совместимых смартфонов друг к другу. На обоих устройствах должны быть включены NFC, Bluetooth и Wi-Fi, а экраны — разблокированы. После выбора файлов и запуска функции Quick Share получателю потребуется подтвердить передачу данных.

"Заметки осознанности" в Samsung Health

Смартфон Samsung Galaxy Фото: Phone Arena

В приложении Samsung Health появилась функция "Заметки осознанности" (Mindful Notes), призванная помочь пользователям осмыслить свой повседневный опыт и эмоции. В ней предусмотрен раздел для свободных записей "Повседневные моменты" (Everyday Moments), а также тематические подсказки, затрагивающие такие аспекты, как отношения, личные цели и самоанализ. Каждая категория содержит вопросы, побуждающие пользователей писать о своих мыслях и переживаниях.

Все пять функций представлены в первой бета-версии оболочки One UI 9.5. Ожидается, что в ближайшие недели Samsung выпустит новые бета-сборки, в которых могут появиться дополнительные изменения — вплоть до выхода стабильной версии. Итоговый набор функций может отличаться от того, что тестируется в данный момент.

Ранее писали о том, что смартфоны Samsung Galaxy уже получают обновление безопасности. Samsung начала распространение обновления безопасности за ноябрь 2026 года для смартфона Galaxy A55 в Европе. Это первое обновление прошивки для данного устройства после получения им оболочки One UI 9.0.